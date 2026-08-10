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Ljubitelji Harryja Potterja dosegli svoje: kabel ne bo šel čez Dobbyjev 'grob'

Pembrokeshire, 10. 08. 2026 10.55 pred 3 urami 2 min branja 6

Avtor:
N.V.
Dobbyjev grob

Ljubiteljem franšize Harry Potter je uspelo. Večmilijonski električni kabel med Združenim kraljestvom in Irsko bodo morali prestaviti, saj bi ta "oskrunil grob" Dobbyja, izmišljenega vilinca v knjigi.

Lik je bil v filmu Harry Potter in Svetinje smrti pokopan na plaži Freshwater West v Pembrokeshireu v Walesu. Oboževalci čarovniške serije tja prihajajo in puščajo kamne z napisom "Here Lies Dobby" ("Tu leži Dobby"), čeprav jih lastnik zemljišča, organizacija National Trust, prosi, naj tega ne počnejo, saj gre za ekološko občutljivo območje.

In zdaj naj bi čez njegov grob potekal še električni kabel, vreden nekaj več kot 500 milijonov evrov, poroča Guardian. Ta bi povezoval britansko elektroenergetsko omrežje z Irsko, prvotno pa naj bi potekal čez območje "groba", je dejal vodja projekta Simon Ludlam.

Dobbyjev grob
Dobbyjev grob
FOTO: Profimedia

Novica je hitro prišla do oboževalcev Harryja Potterja, še posebej po tem, ko je Ludlam v intervjuju za BBC pokazal, kje naj bi bil 200 kilometrov dolgi kabel napeljan pod zemljo. "Posneli smo prispevek, končali in vrnil sem se v London, nato pa so ga nekaj tednov pozneje predvajali. In dobili smo na stotine klicev, resnično na stotine klicev," je poudaril Ludlam. 

Ludlam je povedal, da ni vedel, kdo je Dobby, zato ga je množica klicev, ki jih je prejelo podjetje, zmedla. Kolega mu je dejal: "Očitno bomo šli naravnost čez Dobbyjev grob."

In ker so oboževalci res pritisnili nanj, je bil primoran najti nove načrtovalce, da so poiskali novo traso, ki bi se izognila domnevnemu grobu. "Veliko ljudi je bilo zaradi tega zelo zadovoljnih, projekt pa zdaj napreduje in Dobby je zadovoljen."

Z novo traso so sicer prišli na sled "nekaterim pravim ostankom iz bronaste dobe, med njimi so tudi žare".

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KOMENTARJI6

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mackon08
10. 08. 2026 13.01
Človeška neumnost je brezmejna.
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+5
5 0
Bananistanec
10. 08. 2026 12.30
Torej je na ekološko občutljivem območju sporen grob namišljenega lika ne pa postavitev energetskega kabla ??
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+4
5 1
Cenb77
10. 08. 2026 12.28
folku se je odpelal... pa ne sam zarad vročine...
Odgovori
+5
5 0
Oblastljudstvu
10. 08. 2026 11.57
Dajmo se mi raje zase brigat, pa ločevat zamaške in podobno. #sarkazem
Odgovori
+3
4 1
I am lost.
10. 08. 2026 11.47
En mesec delat v rudnik, pa bodo takoj pozabili na domišljijo.
Odgovori
+5
5 0
an2000
10. 08. 2026 11.43
Folk je kompas zgubu.... Pa saj ne mores vec nicesar zgraditi, ne da bi ogrozil nekega hroščka, "grob" imaginarnega filmskega lika, ali pojoce travice....
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+11
11 0
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