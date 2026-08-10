Ljubitelji Harryja Potterja dosegli svoje: kabel ne bo šel čez Dobbyjev 'grob'

In zdaj naj bi čez njegov grob potekal še električni kabel, vreden nekaj več kot 500 milijonov evrov, poroča Guardian. Ta bi povezoval britansko elektroenergetsko omrežje z Irsko, prvotno pa naj bi potekal čez območje "groba", je dejal vodja projekta Simon Ludlam.

Lik je bil v filmu Harry Potter in Svetinje smrti pokopan na plaži Freshwater West v Pembrokeshireu v Walesu. Oboževalci čarovniške serije tja prihajajo in puščajo kamne z napisom "Here Lies Dobby" ("Tu leži Dobby"), čeprav jih lastnik zemljišča, organizacija National Trust, prosi, naj tega ne počnejo, saj gre za ekološko občutljivo območje.

Novica je hitro prišla do oboževalcev Harryja Potterja, še posebej po tem, ko je Ludlam v intervjuju za BBC pokazal, kje naj bi bil 200 kilometrov dolgi kabel napeljan pod zemljo. "Posneli smo prispevek, končali in vrnil sem se v London, nato pa so ga nekaj tednov pozneje predvajali. In dobili smo na stotine klicev, resnično na stotine klicev," je poudaril Ludlam.

Ludlam je povedal, da ni vedel, kdo je Dobby, zato ga je množica klicev, ki jih je prejelo podjetje, zmedla. Kolega mu je dejal: "Očitno bomo šli naravnost čez Dobbyjev grob."

In ker so oboževalci res pritisnili nanj, je bil primoran najti nove načrtovalce, da so poiskali novo traso, ki bi se izognila domnevnemu grobu. "Veliko ljudi je bilo zaradi tega zelo zadovoljnih, projekt pa zdaj napreduje in Dobby je zadovoljen."

Z novo traso so sicer prišli na sled "nekaterim pravim ostankom iz bronaste dobe, med njimi so tudi žare".