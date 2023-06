Ljubljanska občina kupuje novi superradar

Ljubljanska občina z razpisom išče ponudnika za dobavo samodejnega merilnika hitrosti za nadzor prometa in tri stacionarna ohišja zanj: "Gre za nakup že šestega tako imenovanega superradarja, ki omogoča merjenje hitrosti na več prometnih pasovih 24 ur na dan, vse dni v letu," je poročalo Delo.

Iz razpisne dokumentacije je razvidno, da so predmet nakupa tri ohišja in ena samodejna merilna naprava. Postopek izbora novih lokacij za postavitev ohišij je še v teku. Javnost bomo še pred pričetkom izvajanja meritev obvestili, prav tako pa bodo lokacije označene z znaki za obveščanje z napisom ''Merjenje hitrosti'', so za 24ur.com potrdili na Mestni občini Ljubljana. Neuradno naj ga postavili na območju Črne vasi.

"Vsak izbor lokacij za postavitev ohišij sledi predlogom četrtnih skupnosti, upoštevamo Priporočila za učinkovito izvajanje nadzora hitrosti, ki jih je izdala Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa, kakor tudi lastna opažanja in pobude občanov," zagotavljajo na MOL.

Kot dodajajo, je izvajanje meritev hitrosti eden trajnostnih ukrepov Mestne občine Ljubljana, katerih namen sta zmanjšanje hitrosti in posledično večja varnost v prometu: "Glede na dejstvo, da je hitrost izpostavljena kot največja nevarnost, smo kot organ samoupravne lokalne skupnosti dolžni, da vse svoje odločitve in ravnanje usmerimo k zagotavljanju varnosti v prometu, tudi z napravami za merjenje hitrosti (stacionarnimi in tistimi v vozilih)."

Kot izpostavljajo, izkušnje iz tujine in doma dokazujejo, da število ohišij in označitev krajev izvajanja meritev hitrosti vplivata na spremembo obnašanja voznikov v cestnem prometu. Na ta način lahko vozniki z veliko večjo verjetnostjo pričakujejo, da bo v primeru prekoračitve najvišje dovoljene hitrosti njihovo početje dokumentirano in tudi sankcionirano, ter se posledično temu primerno odzovejo, praviloma z zmanjšanjem hitrosti, kar je tudi cilj izvajanja meritev.