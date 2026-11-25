Nadzorna kamera v eni sosesk Sydneyja je posnela moškega, oblečenega v dostavljavca UberEatsa, ki se je zadrževal na pločniku. Po navedbah tožilstva je skoraj 20 minut odlašal in zbiral pogum za dejanje, ki ga je nameraval storiti, nato pa izginil iz vidnega polja kamere. Le nekaj minut pozneje je druga kamera posnela zvok strelov. Nekdanjega policista Beaua Lamarreja je porota spoznala za krivega umora televizijskega voditelja in nekdanjega partnerja Jesseja Bairda in njegovega novega partnerja Luka Daviesa. Za umor je uporabil službeno pištolo, poroča BBC.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Sojenje s srhljivimi podrobnostmi

Februarja 2024 so v zabojniku za odpadke v predmestju Cronulla našli okrvavljene osebne predmete obeh žrtev, kar je sprožilo obsežno iskalno akcijo. Ta se je končala z odkritjem njunih trupel. Porotniki so si ogledali posnetke, na katerih takratni policist kupuje torbo za surf, v katero je nameraval spraviti Bairdovo truplo. V trgovini je celo primerjal njeno velikost s prijateljem. Ena od prič je opisala srhljiv pogovor, v katerem ji je Lamarre dejal, da bi v primeru umora žrtvine stvari odvrgel v smetnjak, truplo pa skril v grmovju, kjer ga nihče ne bi našel. Pozneje je prijatelje prosil za pomoč pri prikrivanju zločina. Čeprav nihče od njih ni bil vpleten, so po njihovih besedah začeli prejemati panične telefonske klice in nenavadne prošnje. Baird, takrat star 26 let, in Lamarre sta se spoznala oktobra 2022 v nočnem klubu. Za Lamarreja je odnos hitro postal obsedenost, medtem ko je Baird, nekdanji televizijski voditelj in sodnik avstralske nogometne lige AFL, zvezo očitno dojemal precej manj resno. Ko je aprila 2023 ugotovil, da je Lamarre pregledoval njegov telefon in na Instagramu odstranjeval druge moške iz njegovih stikov, je razmerje končal.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Vendar se je Lamarrejeva obsedenost le še poglobila. Bairda je opazoval skozi okna spalnice, večkrat vlomil v njegovo hišo, brisal kontakte na telefonu in vklapljal funkcije za deljenje lokacije, da bi lahko načrtoval navidezna naključna srečanja. Tožilec je dejal, da se Baird ni zavedal manipulacij in spletk nekdanjega partnerja. Par je zvezo za kratek čas obnovil, a jo je Baird novembra dokončno prekinil. V mesecih pred umoroma je kupil telefon, motoristično čelado in vadil streljanje v gozdu. Med dopustom na Baliju je skušal kupiti tudi dušilec zvoka. Tožilci trdijo, da je poleg priprav izvajal tudi manjša maščevalna dejanja, med drugim je v rezervoar Bairdovega avtomobila nalival vodo. Hkrati pa je še vedno poskušal pridobiti nekdanjega partnerja nazaj. Prisilil je prijateljico, da je Bairdu poslala sporočilo, ki ga je napisal sam. V njem je trdil, da ima raka in da mu bodo morda morali amputirati roko. Do konca leta 2023 je Baird spoznal 29-letnega Luka Daviesa in med njima se je hitro razvila zveza. 19. februarja je Lamarre prevzel najeti avtomobil in se odpeljal do Bairdove hiše. Več ur je čakal, da sostanovalci odidejo, medtem ko je bil preoblečen v dostavljavca UberEatsa. Nato je s pomočjo kopiranega ključa vstopil v hišo. Na sodišču je trdil, da je prišel po svoje stvari, med drugim po Cartierjev prstan v vrednosti 15.000 evrov. Po njegovih besedah sta moška umrla med prerivanjem. Trdil je, da je Baird držal nož in da je prvi strel izstrelil, da bi ga razorožil, drugi pa naj bi bil nesreča. Davies naj bi se po njegovem zagovoru ustrelil sam med prerivanjem za pištolo.

Prikrival sledi, klical celo prijatelja