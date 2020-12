'Ljudem se meša, dogajajo se pretepi, hrano nam mečejo čez ograjo'

Domačini prevoznikom "hrano mečejo" čez ograjo, "kot da smo živina" . Sicer pa je vsaka pomoč dobrodošla, saj voznik doda, da so se tudi sami obrnili na slovensko veleposlaništvo v Veliki Britaniji, ki pa jim pomoči ne more nuditi, "saj pravijo, da so majhna ekipa" .

Nekaj hrane in pijače je sicer prejel od angleških oblasti, tudi test za covid-19 je že opravil, še doda voznik. Toda težav še ni konec, saj morajo počakati, da jih bodo po konvojih odpeljali do trajekta ali vlaka. Upa, da bo v soboto zjutraj končno prispel v Francijo. Izpostavi še, da so krivi lastniki tovornih vozil, avtoprevozniki, saj so jih poslali v Veliko Britanijo, čeprav so že vedeli, da so Francozi zaprli meje.

Zato naprošajo vse, ki bi lahko kakor koli ukrepali, naj to tudi storijo, saj umirajo na obroke in si nihče ne more predstavljati, kakšne razmere vladajo tam. "Evropski državljani, šoferji, ki dostavljamo hrano in druge izdelke v največji krizi, smo prepuščeni samim sebi. Žejni, lačni in utrujeni smo."

Angleški minister za promet Grant Shapps je dejal, da vlada za odpravo zastojev uporablja "vse mehanizme, ki jih lahko". Sporočili so še, da si "neutrudno prizadevajo za podporo prevoznikom, ki čakajo v koloni za testiranje v Manstonu in na cesti M20",in jim zagotavljajo brezplačno hrano in vodo. Slovenski tovornjakarji so poročali, da je bila v četrtek kolona vozil dolga že 70 kilometrov, v njej pa je stalo približno 4000 tovornjakov. V enem dnevu so se premaknili le za 15 kilometrov. Božični dan so že prisiljeni preživeti v svojih kabinah tovornjaka, upajo pa, da bodo vsaj za novo lahko objeli svoje ljubljene.