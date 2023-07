Ljudje bežijo pred 'peklom': 'Največji požar v zgodovini Rodosa'

"To je največji požar v zgodovini Rodosa," pravijo domačini. Na gorečem otoku se trenutno nahaja več Slovencev, tudi turistični delavec, ki se je zvečer odpravil po goste, da jih osebno prepelje do varnega hotela. Medtem sta Petra Ganc Vaš in njen sin prenočila na stadionu, kamor so evakuirali več ljudi. Kontaktirala sta slovensko veleposlaništvo v Grčiji in turistično agencijo, zdaj čakata. Ljudje z gorečega juga bežijo kar peš, za seboj puščajo vse svoje imetje. Poskus pobega pa nekateri primerjajo s "koncem sveta".

icon-expand Evakuirani na stadionu FOTO: Petra Ganc Vaš

Prizor ,ko je oblak pepela zajel eno od letovišč na jugu priljubljenega grškega otoka, je bil kot iz filma. Ko se je britanski turist povzpel na reševalni čoln, je na evakuacijo čakalo še več sto ljudi, poroča Sky News. "Med pobegom sem se počutil, kot da je to konec sveta," je dejal Ian Murison. Medtem so pristojni na varno evakuirali tudi slovenska državljana – Petro Ganc Vaš in njenega sina. "Dobesedno so naju pobrali s plaže in naju odpeljali v šolo. Tam sva nato čakala, da naju prepeljejo na stadion, kamor so evakuirali ljudi. A ozračje je bilo zelo napeto. Ljudje bi se lahko stepli," nam je povedala že v soboto. Vsi so bili zmedeni, nihče ni vedel, kakšna so navodila. Zvečer sta s sinom le uspela priti do stadiona, ki je bil prenatrpan z ljudmi. Tam sta prenočila, a tudi jutro ni prineslo novih informacij. "Še vedno nihče ne ve ničesar. Kontaktirala sem slovensko veleposlaništvo v Grčiji in turistično agencijo Kompas, vendar še nisem dobila odgovora. Kontaktirala sem tudi hotel, a tudi od tam ni nobene besede," nam je povedala.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Na družbenem omrežju se je oglasil tudi slovenski turistični delavec Aleksander Radanovič, ki se je zvečer odpravil do svojih gostov ter jih nato sam prepeljal na varno do hotela. "Na žalost smo na otoku ostali brez elektrike, prav tako tudi brez vode," je povedal. Pohvalil pa je gasilce in prostovoljce, ki se z ognjenimi zublji borijo dan in noč. "Upamo na najboljše," je dodal.

Evakuirali že več tisoč ljudi Po kopnem in morju so na varno evakuirali že več kot 3500 ljudi, poroča BBC. Nadaljnjih 1200 jih bodo iz treh vasi – Pefki, Kalathos in Lindos, kjer se je še v soboto zvečer nahajala tudi Slovenka Ines. Tja je s skupino turistov prispela s turistično ladjo, ki so jo pristojni nato namenili za evakuacijo z juga otoka. Z ostalimi je tako čakala na avtobus, ki bi jih prepeljal na sever v mesto Rodos, a tudi teh je primanjkovalo. Skupaj s taksisti so namreč vsi namenjeni na jug, kjer bodo pomagali evakuirati ljudi.

Po navedbah grškega ministrstva za podnebne krize in civilno zaščito ne poročajo o poškodovanih. Obiskovalce varno evakuirajo s prizadetih območij Rodosa, ki predstavljajo manj kot 10 odstotkov turističnih nastanitev na otoku, in jih preusmerjajo v druge hotele, poroča britanski medij. Vendar pa je požar že zajel dve priljubljeni letovišči in več hotelov. "Gorijo hoteli gozdovi, plaže ... Ogenj se giblje proti notranjosti otoka. Za evakuacijo ljudi so poslali turistične barke, ki pomagajo civilni zaščiti in vojski," nam je Ines povedala včeraj. Grški obalni straži so se pri pomoči pri evakuaciji ljudi s plaž na vzhodnem delu otoka pridružili tudi zasebni čolni. Na območju, ki je priljubljeno med turisti, so poročali tudi o plovilih grške mornarice.

Podpolkovnik Yannis Artopoios je požare opisal kot najtežje, s katerimi se je soočil v času svoje službe. Na območju deluje pet helikopterjev in 173 gasilcev. Prizadeta so bila tudi območja Laerma, Lardos in Asklipio.

