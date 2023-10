'Ljudje bodo iskali rešitev in ta bo najverjetneje migiranje v Evropo'

"Politični cilj je jasen, vojaški cilj sledi političnemu: uničenje vojaškega krila Hamasa," o izraelski apovedi totalne vojne, ki bo spremenila Bližnji vzhod, pravi nekdanji načelnik Generalštaba Slovenske vojske (SV) Dobran Božič. Dolga vojna na območju Gaze pa bo imela posledice tudi za nas, opozarja obramboslovec Vladimir Prebilič. Ob tem izpostavlja predvsem migracije, Palestinci bodo pred vojno bežali, tudi v Evropsko unijo. Kot pravi, mora Evropa sicer nujno obsoditi to dogajanje, vendar pa tudi iskati način, kako zagotoviti vsaj minimalno sobivanje v tem prostoru: "Kajti vsi ostali scenariji so za nas še bistveno slabši, kot ga gledamo ta trenutek," je poudaril v oddaji 24UR ZVEČER.

"Mislim, da smo pred totalno vojno, ki bo spremenila regijo," Dobran Božič meni, da je imel napad, ki smo mu bili priča ta konec tedna, razsežnosti, ki za Izrael res pomenijo vojno, ne "le" terorističnega napada. "To je največji napad na ozemlje Izraela kadarkoli od nastanka Izraela. Niti Jomkipurska vojna se ne more primerjati s tem, ki je bila največja vojna za Izrael," je spomnil na dogajanje leta 1973. "Sramota, ponižanje in predvsem ogrožanje Izraela je veliko," je pojasnil. Z njim se strinja tudi Vladimir Prebilič: "Poleg ponižanja je tukaj tudi bes, jeza, pravzaprav dolžnost premierja, da zaščiti Izrael za vsako ceno." Prebilič pravi, da ima Izrael "zelo ponesrečeno" geostrateško lego, saj gre za zelo ozko in dolgo državo: "Če hoče zagotavljati svojo varnost, jo bo moral zagotavljati ne samo na svoji meji, ampak na kakšnem območju pred svojo mejo, da se mu ne zgodi najslabše," meni, da je imel prav to v mislih izraelski premier Benjamin Netanjahu, ko je dejal, da bo "predrugačil" Bližnji vzhod. "Ko se bo odvila zgodba v Gazi, se bodo Izraelci verjetno usmerili še kam drugam," pravi.

Sogovornik je prepričan, da bomo posledice dogajanja čutili tudi mi. Ob tem izpostavlja predvsem migracije. "Ljudje bodo iskali rešitev in ta rešitev bo najverjetneje pač migiranje v Evropo," meni. Kot pravi, mora Evropa sicer nujno obsoditi to dogajanje, vendar pa tudi iskati način, kako zagotoviti vsaj minimalno sobivanje v tem prostoru: "Kajti vsi ostali scenariji so za nas še bistveno slabši, kot ga gledamo ta trenutek," opozarja. 'Za njih je zmaga že to, kar so dosegli ta trenutek' Božič pa dodaja, da je treba vedeti, da je v arabskem svetu sentiment ljudi vedno na strani Palestine in proti Izraelcem. Kot pravi, je šlo tokrat za sofisticirane napade, tudi celotna operacija je bila dobro zaščitena: "To niso bili napadi, ki smo jih poznali pred časom. Kar nekaj je špekulacij, da Hamas verjetno tega ni mogel sam načrtovati, in tudi orožje, ki je bilo uporabljeno, je bilo verjetno bolj sofisticirano in prepeljano od drugod," je spomnil na namigovanja o povezavi z Iranom.

Prebilič je spomnil, da je bil Izrael pred napadom notranje razdeljen, da je Hamas zaradi ostalega dogajanja po svetu morda menil, da se ZDA ne bodo angažirale v tem konfliktu ter da so pri Hamasu menili, da so nakopičili dovolj orožja, da se lahko soočijo z Izraelom. "Tukaj ne gre za zmago Gaze, za njih bo zmaga že to, kar so dosegli ta trenutek. Gre za drugačno razumevanje vojskovanja, ko govorimo o Hamasu. Namreč 2000 žrtev, ki so jih povzročili Izraelu, je nekaj, kar nikomur ni uspelo v obstoju izraelske države," Prebilič razmišlja, da bo moral Izrael temeljito predrugačiti svoje ravnanje v tem prostoru. Vojaški cilj enak političnemu "Če hočejo premagati vojaško krilo Hamas, morajo vstopiti s škornji, torej na ozemlje," je prepričan Božič. S popolno blokado, ki so jo Izraelci uvedli, želijo razbliniti "vse pojme o dobri vladi Hamasa", pravi. Prebivalcem Gaze so že razdelili letake o varnih koridorjih, potem pa bodo "začeli z vsemi silami in sredstvi, ki jih imajo". "Politični cilj je jasen, vojaški cilj sledi političnemu: uničenje vojaškega krila Hamasa," poudarja.