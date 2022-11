'To je tisto, kar si želim': popolnoma zdravi, a živijo kot invalidi

53-letna Jørund Viktoria Alme , višja analitičarka za kredite iz Osla, nima prav nobenih telesnih okvar, vendar se identificira kot invalidna oseba. Prvotno je bila rojena v moškem telesu, a so bile njene sanje od nekdaj, da bi bila ženska, paralizirana od pasu navzdol. Te misli in želje je razvijala že od petega leta naprej, sprožile pa so jih določene situacije, kot je bila na primer, ko je sošolec prišel v šolo z longeto na nogi in na berglah.

Tudi Karsten iz Frankfurta na Majni ima podoben primer. Odličen nogometaš in odličnega zdravja, ampak njegova želja ni uresničena. Rad bi namreč bil paraplegik. Tudi on se večkrat prostovoljno usede na invalidski voziček in smatra amputiranost ali paraplegijo kot del svoje identitete. Sicer zaenkrat še ni nič ukrenil glede tega, bi si pa dal prerezati hrbtenjačo, če bi našel kirurga, ki bi bil to pripravljen storiti. Ima pa pogoj, in sicer, da so stranski učinki, kot sta impotenca in inkontinenca, popolnoma izključeni in da do njiju ne more priti. Že kot otroka so Karstena namreč navduševale hendikepirane osebe. Ko je postajal starejši, je radovednost postala obsedenost. "Zdi se mi erotično, kako se ljudje na invalidskih vozičkih, ki so paraplegiki, premikajo na nek eleganten način," je dejal.

Karsten ne začetku ni vedel, kako naj se s tem sploh spopada, poroča Der Spiegel. Šele ko je na spletu naletel na forume, kjer so si pretendenti iz Nemčije in preostalega sveta izmenjevali ideje, je vedel, da ni edini, ki tako čuti. "Ko sem opazil, da jih je še več, sem bil prepričan: to je tisto, kar si želim," je dejal Nemec. Pri 20 letih je končno prvič uporabil invalidski voziček in se počutil odlično.