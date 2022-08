'Ljudje, kot je Alex, na koncu postanejo malce pametnejši'

Alex Jones , ki je še posebej priljubljen v ameriških konservativnih krogih, je večkrat trdil, da je streljanje v Sandy Hooku potegavščina, ki jo je orkestrirala vlada, da bi Američanom odvzela pravice do orožja, in da so bili starši mrtvih otrok "plačani igralci".

Tožniki, ki so trdili, da so zaradi napačnih informacij ustanovitelja Infowarsa trpeli nadlegovanje in čustveno stisko, so najprej zahtevali 150 milijonov evrov. Odškodnine so bile namenjene kritju dejanskih stroškov družine zaradi Jonesovega obrekovanja, kot je zasebno varovanje, ki so ga najeli med sojenjem zaradi strahu pred napadom Jonesovih privržencev, poročajo tuji mediji.

Potem ko je bila odločitev porote obelodanjena na sodišču, je Jonesov odvetnik Andino Reynal nemudoma sprožil vprašanje teksaške zakonodaje in višine odškodnine. "Mislimo, da je bila previsoka. Kar zadeva kaznovalne odškodnine, jih teksaška zakonodaja omejuje na 750.000 dolarjev na tožnika, tako da ta sodba danes znaša 1,5 milijona dolarjev kazni. Alex Jones bo v oddaji danes, v oddaji bo jutri, na sporedu bo naslednji teden. Še naprej bo opravljal svoje delo in zahteval odgovornost oblasti. To je naša edina izjava," je po sodišču dejal Reynal.

"Prosimo vas, da pošljete zelo, zelo preprosto sporočilo in to je: ustavite Alexa Jonesa," je v petek na sodišču dejal odvetnik staršev. To je prvo od treh sojenj proti Jonesu, ki so jih sprožili družinski člani žrtev Sandy Hook. Izgubil je že vrsto tožb zaradi obrekovanja, ki so jih vložili starši žrtev, ker ni predložil dokumentov in pričevanj, toda to je bilo prvo sojenje, v katerem se je porota dogovorila o finančni odškodnini.

Jones - ki je bil v petek na kratko v sodni dvorani, vendar ga ni bilo tam v času razsodbe - se še vedno sooča z dvema drugima tožbama zaradi obrekovanja družin žrtev pokola na Sandy Hook v Teksasu in Connecticutu, ki ogrožata njegovo osebno bogastvo in medijski imperij.

Sojenje v Connecticutu, ki naj bi se začelo septembra, je bilo prekinjeno, potem ko je Jonesovo podjetje Free Speech Systems LLC prejšnji teden razglasilo stečaj. Družine žrtev streljanja so povedale, da je Jones od podjetja Free Speech Systems vzel 62 milijonov dolarjev, medtem ko ga je obremenil s 65 milijoni dolarjev "izmišljenega" dolga do PQPR Holdings, podjetja v lasti Jonesa in njegovih staršev. Jones naj bi stečaj uporabil, da bi se izognil plačilu stroškov sodišča.

Odvetniki družin Sandy Hook, ki tožijo Jonesa, trdijo, da je poskušal prikriti dokaze o svojem resničnem bogastvu in so ga tožili, češ da je poskušal skriti denar v različnih navideznih podjetjih.