Ljudje na ulicah, potapljači iščejo truplo leto dni stare deklice: To se dogaja prepogosto

Oče deklic Thomas G. je sicer prav tako pogrešan. Domačini so se deklic konec tedna spomnili z minuto molka. "To se dogaja prepogosto in tukaj smo, da to obsodimo. Sporočiti želimo, da je dovolj in da moramo zaščititi ženske in otroke, ki so žrtve nasilja moških," je dejala Nuria Fernández.

V Madridu je medtem te dni odmevalo – "niso nori, so morilci", s čimer so želeli protestniki opozoriti na starše, ki iz maščevanja nekdanjim partnerjem ubijajo otroke.

Medtem ko so ljudje v petek protestirali na ulicah, tako včeraj kot danes pa so časopisi in družbena omrežja polni pozivov k spremembam, pa se nadaljuje iskanje leto dni stare Anne. Preiskovalci sicer sumijo, da je umrla skupaj s sestro.