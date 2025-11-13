Ljudje ne ločijo več prave glasbe od glasbe umetne inteligence

Ljudje danes skoraj več niso zmožni ločiti glasbe, ki jo ustvarja umetna inteligenca, od glasbe, ki jo ustvarjajo ljudje, kažejo podatki v sredo objavljene raziskave podjetja Ipsos. To je v anketi za francosko platformo za pretakanje glasbe Deezer ugotovilo, da kar 97 odstotkov vprašanih ni razločilo glasbe umetne inteligence od "človeške" glasbe.

51 odstotkov vprašanih je menilo, da bo tehnologija privedla do nizkokakovostne glasbe na platformah, skoraj dve tretjini pa je mnenja, da bo povzročila izgubo ustvarjalnosti. FOTO: Shutterstock icon-expand

Podjetje je v okviru ankete 9000 ljudem predvajalo dva posnetka glasbe, ki ju je v celoti ustvarila umetna inteligenca, in en posnetek, ki ga je v celoti ustvaril človek. Anketo so izvedli v začetku oktobra v osmih državah, in sicer v Braziliji, Združenem kraljestvu, Kanadi, Franciji, Nemčiji, na Japonskem, Nizozemskem in v ZDA.

97 odstotkov ni opazilo razlike

Kar 97 odstotkov anketirancev ni opazilo razlike med predvajanimi posnetki, Deezer pa je ob tem navedel, da se je več kot polovica vprašanih zaradi tega počutila nelagodno, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Rezultate ankete je podjetje objavilo v tednu, ko je pesem ameriške zvrsti country z moškim pevcem, ustvarjena z umetno inteligenco, prvič dosegla vrh ameriških glasbenih lestvic. Skladba Walk My Walk izvajalca Breaking Rust, za katerega ameriški mediji poročajo, da ga poganja AI, se je na najnovejših ponedeljkovih lestvicah revije Billboard uvrstila na prvo mesto na lestvici za najbolj digitalno prodajano country pesem.

Dilemo je okrepila skupina The Velvet Sundown. Ta je na platformi Spotify postala viralna, šele nato so poslušalci ugotovili, da je ustvarjena z umetno inteligenco. FOTO: Profimedia icon-expand

Izguba ustvarjalnosti?