Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Ljudje ne ločijo več prave glasbe od glasbe umetne inteligence

Ljubljana, 13. 11. 2025 09.26 | Posodobljeno pred 39 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Ne.M. , STA
Komentarji
0

Ljudje danes skoraj več niso zmožni ločiti glasbe, ki jo ustvarja umetna inteligenca, od glasbe, ki jo ustvarjajo ljudje, kažejo podatki v sredo objavljene raziskave podjetja Ipsos. To je v anketi za francosko platformo za pretakanje glasbe Deezer ugotovilo, da kar 97 odstotkov vprašanih ni razločilo glasbe umetne inteligence od "človeške" glasbe.

51 odstotkov vprašanih je menilo, da bo tehnologija privedla do nizkokakovostne glasbe na platformah, skoraj dve tretjini pa je mnenja, da bo povzročila izgubo ustvarjalnosti.
51 odstotkov vprašanih je menilo, da bo tehnologija privedla do nizkokakovostne glasbe na platformah, skoraj dve tretjini pa je mnenja, da bo povzročila izgubo ustvarjalnosti. FOTO: Shutterstock

Podjetje je v okviru ankete 9000 ljudem predvajalo dva posnetka glasbe, ki ju je v celoti ustvarila umetna inteligenca, in en posnetek, ki ga je v celoti ustvaril človek. Anketo so izvedli v začetku oktobra v osmih državah, in sicer v Braziliji, Združenem kraljestvu, Kanadi, Franciji, Nemčiji, na Japonskem, Nizozemskem in v ZDA.

97 odstotkov ni opazilo razlike

Kar 97 odstotkov anketirancev ni opazilo razlike med predvajanimi posnetki, Deezer pa je ob tem navedel, da se je več kot polovica vprašanih zaradi tega počutila nelagodno, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Rezultate ankete je podjetje objavilo v tednu, ko je pesem ameriške zvrsti country z moškim pevcem, ustvarjena z umetno inteligenco, prvič dosegla vrh ameriških glasbenih lestvic.

Skladba Walk My Walk izvajalca Breaking Rust, za katerega ameriški mediji poročajo, da ga poganja AI, se je na najnovejših ponedeljkovih lestvicah revije Billboard uvrstila na prvo mesto na lestvici za najbolj digitalno prodajano country pesem.

Dilemo je okrepila skupina The Velvet Sundown. Ta je na platformi Spotify postala viralna, šele nato so poslušalci ugotovili, da je ustvarjena z umetno inteligenco.
Dilemo je okrepila skupina The Velvet Sundown. Ta je na platformi Spotify postala viralna, šele nato so poslušalci ugotovili, da je ustvarjena z umetno inteligenco. FOTO: Profimedia

Izguba ustvarjalnosti?

Dilemo glede glasbe, ustvarjene z umetno inteligenco, je junija letos sicer precej okrepila skupina The Velvet Sundown. Ta je na platformi Spotify nenadoma postala viralna in šele naslednji mesec potrdila, da gre v bistvu za skupino, ustvarjeno s pomočjo umetne inteligence. Najbolj popularna glasba te skupine ima na platformi več kot tri milijone in pol predvajanj.

Poleg prepoznavanja posnetkov so raziskovalci anketirance povprašali tudi o širših vprašanjih o vplivu umetne inteligence. Pri tem je 51 odstotkov vprašanih menilo, da bo tehnologija privedla do nizkokakovostne glasbe na platformah, skoraj dve tretjini pa je mnenja, da bo povzročila izgubo ustvarjalnosti.

Deezer je navedel, da do porasta ni prišlo zgolj pri številu vsebin z umetno inteligenco na njihovi platformi, temveč da takšna glasba pridobiva tudi vse več poslušalcev. Osemdeset odstotkov anketirancev si ob tem želi, da bi bila glasba, v celoti ustvarjena z umetno inteligenco, tudi jasno označena.

glasba umetna inteligenca anketa
Naslednji članek

Plačali, da so streljali v Sarajevu? Tožilstvo naj bi imelo prva imena

Naslednji članek

Menopavza je začetek novega ravnovesja

SORODNI ČLANKI

Na Hrvaškem ChatGPT človeka spravil v nevarnost

Vlada bi vsem omogočila brezplačen dostop do orodij umetne inteligence

Prvi ruski AI-robot padel na tla nekaj sekund po predstavitvi

Tehnološki velikani krvavijo: je balonček umetne inteligence počil?

Ko te ChatGPT napačno usmeri in odtavaš še globlje v gozd

Admixer Media in Google: Kako podatki, umetna inteligenca in inovacije oblikujejo prihodnost oglaševanja

ChatGPT pomagal nogometni trenerki do taktičnega preboja

Emme Thompson umetna inteligenca pri pisanju ne navdušuje: Pojdi v r*t

  • bf_24ur_v2-01_01
  • bf_24ur_v2-02_02
  • bf_24ur_v2-03_03
  • bf_24ur_v2-04_04
  • bf_24ur_v2-05_05
  • bf_24ur_v2-06_06
  • bf_24ur_v2-07_07
  • bf_24ur_v2-08_08
  • bf_24ur_v2-09_09
  • bf_24ur_v2-10_10
  • bf_24ur_v2-11_11
  • bf_24ur_v2-12_ok
  • bf_24ur_v2-13_OK-OK
  • bf_24ur_v2-14_ok_ok
  • bf_24ur_v2-15_ok_ok
  • bf_24ur_v2-16_ok_ok
  • bf_24ur_v2-17_ok_ok
  • bf_24ur_v2-18_ok_ok
  • bf_24ur_v2-19_OK_ok
  • bf_24ur_v2-20_20
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330