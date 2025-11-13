Ljudje ne ločijo več prave glasbe od glasbe umetne inteligence

Podjetje je v okviru ankete 9000 ljudem predvajalo dva posnetka glasbe, ki ju je v celoti ustvarila umetna inteligenca, in en posnetek, ki ga je v celoti ustvaril človek. Anketo so izvedli v začetku oktobra v osmih državah, in sicer v Braziliji, Združenem kraljestvu, Kanadi, Franciji, Nemčiji, na Japonskem, Nizozemskem in v ZDA.
97 odstotkov ni opazilo razlike
Kar 97 odstotkov anketirancev ni opazilo razlike med predvajanimi posnetki, Deezer pa je ob tem navedel, da se je več kot polovica vprašanih zaradi tega počutila nelagodno, poroča francoska tiskovna agencija AFP.
Rezultate ankete je podjetje objavilo v tednu, ko je pesem ameriške zvrsti country z moškim pevcem, ustvarjena z umetno inteligenco, prvič dosegla vrh ameriških glasbenih lestvic.
Skladba Walk My Walk izvajalca Breaking Rust, za katerega ameriški mediji poročajo, da ga poganja AI, se je na najnovejših ponedeljkovih lestvicah revije Billboard uvrstila na prvo mesto na lestvici za najbolj digitalno prodajano country pesem.
Izguba ustvarjalnosti?
Dilemo glede glasbe, ustvarjene z umetno inteligenco, je junija letos sicer precej okrepila skupina The Velvet Sundown. Ta je na platformi Spotify nenadoma postala viralna in šele naslednji mesec potrdila, da gre v bistvu za skupino, ustvarjeno s pomočjo umetne inteligence. Najbolj popularna glasba te skupine ima na platformi več kot tri milijone in pol predvajanj.
Poleg prepoznavanja posnetkov so raziskovalci anketirance povprašali tudi o širših vprašanjih o vplivu umetne inteligence. Pri tem je 51 odstotkov vprašanih menilo, da bo tehnologija privedla do nizkokakovostne glasbe na platformah, skoraj dve tretjini pa je mnenja, da bo povzročila izgubo ustvarjalnosti.
Deezer je navedel, da do porasta ni prišlo zgolj pri številu vsebin z umetno inteligenco na njihovi platformi, temveč da takšna glasba pridobiva tudi vse več poslušalcev. Osemdeset odstotkov anketirancev si ob tem želi, da bi bila glasba, v celoti ustvarjena z umetno inteligenco, tudi jasno označena.
