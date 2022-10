'Ljudje ne morejo pokriti stroškov goriva in hrane'

V šestih nemških mestih se je zbralo več deset tisoč protestnikov, ki so zahtevali pravičnejšo porazdelitev vladnih sredstev za prihajajoče visoke cene energije in življenjskih stroškov ter hitrejši prehod od fosilnih goriv. Protestov se je skupno udeležilo okoli 24.000 ljudi, samo v Berlinu naj bi se jih je denimo zbralo okoli 6000. Protesti so potekali pod geslom "Skupaj skozi krizo - zagotovite socialno varnost in končajte odvisnost od fosilnih goriv".

Protestniki so čez vikend korakali v Berlinu, Duesseldorfu, Hannovru, Stuttgartu, Dresdnu in Frankfurtu na Majni, zahtevali pa vse: od znižanja inflacije do izklopa jedrske energije in več subvencij za cene energije za revne. Medtem ko Greenpeace in sindikati, ki so tudi med organizatorji protestov, poročajo, da naj bi bilo v Berlinu okoli 6000 oseb, 5000 v Dusseldorfu in Frankfurtu ter 4000 v Stuttgartu, pa je policija določila mnogo nižje številke. Poročali so tudi, da so demonstracije potekale mirno in sproščeno. "Želimo pokazati, da nujno potrebujemo finančno razbremenitev državljanov. Vlada naredi veliko, a sredstva deli premalo. Ljudje z nižjimi dohodki potrebujejo več podpore kot premožni," je povedala Andrea Kocsis, namestnica predsednika sindikata ver.di, ki organizira proteste.

Berlinskega pohoda na Brandenburška vrata sta se udeležila tudi predsednik združenja Friends of the Earth Germany (BUND) Olaf Bandt in eden od predsednikov nemške skupine Parity Welfare Association Ulrich Schneider. Schneider je pozval k obratu za 180 stopinj v davčni in fiskalni politiki. Dejal je, da je Nemčija sredi največje krize v povojnem obdobju, pri čemer je namigoval na rusko invazijo na Ukrajino in podnebne spremembe. "To je mogoče premagati le z izvajanjem solidarnosti, ki je manjka v paketih pomoči, ki jih načrtuje zvezna vlada," je pojasnil.

Visoka predstavnica sindikata ver.di Sylvia Buhler je povedala, da je vedno več ljudi zaskrbljenih in da ne morejo več pokriti stroškov goriva in hrane. Nemški parlament je namreč v petek odobril 200 milijard evrov vreden vladni reševalni paket, katerega cilj je zaščititi podjetja in gospodinjstva pred vplivom strmoglavih cen energije. Paket vključuje enkratno plačilo za pokritje enega mesečnega računa za plin za gospodinjstva ter mala in srednja podjetja, prav tako bo paket financiral zgornjo mejo cen električne energije za gospodinjstva in industrijo. Nemška inflacija je septembra dosegla najvišjo raven v več kot četrt stoletja pri 10,9 odstotka, kar je posledica višjih stroškov energije.

Val protestov po Evropi posledica naraščajočih življenjskih stroškov V Franciji, kjer je inflacija 6,2-odstotna, kar je najnižje v 19 državah evroobmočja, so železniški in transportni delavci, srednješolski učitelji in zaposleni v javnih bolnišnicah prisluhnili pozivu sindikata naftnih delavcev, naj zahtevajo povišanje plač in protestirajo proti vladnemu posredovanju v stavke delavcev rafinerije, ki so povzročile pomanjkanje bencina. Britansko železniško osebje in nemški piloti so stavkali, da bi si prizadevali za boljše plače, medtem ko cene rastejo.

Nekaj dni pozneje se je na tisoče Romunov pridružilo shodu v Bukarešti, da bi protestirali proti stroškom energije, hrane in drugih osnovnih dobrin. Na Češkem so ogromne množice z zastavami v Pragi prejšnji mesec zahtevale odstop prozahodne koalicijske vlade in kritizirale njeno podporo sankcijam Evropske unije proti Rusiji. Vlado so tudi obsodili, ker ne naredi dovolj za pomoč gospodinjstvom in podjetjem, ki so jih pestili visoki stroški energije.

