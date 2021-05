Ljudje so bolj prilagodljivi glede časa in kraja potovanja, na destinacijah ostajajo dlje

Chesky je pojasnil, da se bodo ljudje še odpravljali na službena potovanja, a da ta ne bodo takšna, kot smo jih poznali. "Zdaj je kriterij za to, ali bi sedli na letalo in se odpravili na sestanek, višji," je dejal. Več kot leto dni smo bili prizemljeni, medtem pa so podjetja ugotovila, da lahko delavci ogromno dela opravijo na daljavo, poroča CNN .

"Mislim, da imajo ljudje zdaj nekaj, česar pred letom ali dvema niso imeli. To je fleksibilnost. Bolj prilagodljivi so na področju potovanj ter delovnega in prostega časa–ta področja zdaj lažje kombinirajo,"je dejal in dodal, da ljudje, ko enkrat nekaj imajo, tega nočejo več izgubiti.

Chesky pravi, da se je število potovanj glede na podatke Airbnbja, platforme za iskanje in rezervacijo nastanitev, ki deluje v 220 državah po svetu, že vrnilo na raven iz leta 2019. "In to brez popolnega ponovnega odprtja čezmejnih potovanj," je dejal v intervjuju zaCNN Business.

Airbnb zdaj stavi na prilagodljivost, ki da je ključna za prihodnost potovanj. Družba je v ponedeljek napovedala več kot sto sprememb in nadgradenj svojih storitev, s katerimi bo bolje poskrbela tako za goste kot za gostitelje. Posodobitve vključujejo nove načine iskanja in poenostavljen postopek vključevanja na seznam nastanitev.

Družba je dejala, da so ljudje bolj prilagodljivi glede tega, kam in kdaj potujejo, poleg tega pa na posameznih destinacijah ostajajo dlje. V izjavi za javnost je Chesky pojasnil, da je bilo skoraj 25 odstotkov rezervacij v prvem četrtletju 2021 namenjenih daljšemu bivanju, ki je trajalo 28 dni ali več.