'Ljudje so kričali, bežali k stranskemu vhodu, ženska je vpila - kje je moj otrok?'

Branko Matić , upokojenec iz Loznice, je ure čakal na novice o vnukinjah Tini in Sari , starih devet in pet let, ki naj bi ju njun drugi dedek pripeljal na železniško postajo. "Moji vnukinji sta živi," je bil po poročanju Blica vesel, ko so novice končno prišle. A sta hudo poškodovani, zato svojci upajo, da bosta okrevali. Ob tem pa žalujejo. Drugi dedek je zaradi poškodb žal umrl.

Takoj po zrušenju, so na kraj dogodka so nemudoma poslali ogromno reševalcev, policije in gasilcev, po zadnjih uradnih podatkih pa je pod težko konstrukcijo, ki se je zrušila, umrlo 14 ljudi.

Tisti, ki so vse skupaj spremljali od blizu, pa še dolgo ne bodo mogli pozabiti prizorov groze. Kako je bila videti agonija, je za Blic povedala ena od zaposlenih. Dejala je, da se je vse skupaj zgodilo v nekaj sekundah. In v vidnem šoku dodala, da še vedno ne more verjeti, kaj se je zgodilo.

"Ljudje so kričali, bežali k stranskemu vhodu in kolega je videl žensko, ki je tekla proti podrtemu vhodu in nejeverno vpila - kje je moj otrok, kje je moj otrok. Nato jo je ustavil moški in jo vlekel vse do druge strani, da ne bi kaj padlo tudi nanjo. Ker v tistem trenutku nismo vedeli, ali je agonije konec ali se bo celotna stavba zrušila. Nekateri so padli, drugi pa so jim pomagali vstati, kar zdaj, ko pomislim, mi je preprosto neverjetno, da so imeli ljudje toliko moči, da so se tudi v takšni paniki ustavili in pomagali ljudem v težavah," je povedala.

Spet drugi ne morejo verjeti, da so živi. "Bil sem predzadnji v dolgi vrsti za vozovnico. Če bi prišel minuto ali dve kasneje, bi padlo name. Bilo je, kot bi eksplodirala bomba," je za portal 021 povedal eden od tistih, ki so se izognili najhujšemu.

Na tragedijo se je hitro odzvala srbska politika. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je med nagovorom javnosti sinoči med drugim povedal, da umrlo dekle še ni identificirano. "Še vedno ne vemo niti imena umrle deklice, stare med 6 in 7 let. Vsaka država, vsak narod je kot družina. Tudi najsrečnejše družine na svetu imajo svoje težke dni, imajo svoje dneve žalosti, dneve bolečine. Danes je tak dan za našo družino, srbsko družino. Eden najtežjih," je dejal Vučić.

Seveda pa večino zanima, kdo je za tragedijo kriv. Odgovora na to pa Vučić ni imel, čeprav pristojni vztrajajo, da bodo krivce našli.

Se je pa oglasil konzorcij kitajskih podjetij CRIC-CCCC, ki je sporočil, da porušen kos stavbe ni bil predmet del v okviru obnove te postaje. A prav obnova zdaj buri duhove. Ovita je bila v veliko tančico skrivnosti in mnogi se sprašujejo, kaj vse je pri tem šlo narobe in bi lahko vplivalo na tragedijo.