'Ljudje so obupani, stradajo in umirajo zaradi pomanjkanja zdravil'

Volker Türk je na prvem odprtem zasedanju Varnostnega sveta ZN po letu 2017 o človekovih pravicah v Severni Koreji povedal, da so njeni prebivalci v preteklosti preživljali obdobja hudih gospodarskih težav in represije, "trenutno pa se zdi, da trpijo oboje". "Po naših informacijah ljudje postajajo vse bolj obupani, saj so neformalni trgi in drugi mehanizmi uničeni, hkrati pa se je povečal njihov strah pred državnim nadzorom, aretacijami, zaslišanji in pridržanji," je dejal.

"To močno omejuje zmožnost ljudi, da poskrbijo zase in za svoje družine," je dejal. "Glede na omejitve državnih gospodarskih institucij se zdi, da se veliko ljudi sooča s hudo lakoto in akutnim pomanjkanjem zdravil." Türk je dejal, da številne kršitve človekovih pravic izhajajo neposredno iz militarizacije države.

Kot primer vse večjega zatiranja človekovih pravic je Türk navedel, da lahko vsakdo, ki si ogleda "reakcionarno ideologijo in kulturo", kar pomeni informacije iz tujine, zlasti iz Južne Koreje, zdaj dobi od pet do 15 let zapora. Tistim, ki takšno gradivo razširjajo, grozi dosmrtni zapor ali celo smrtna kazen, je dejal. Vlada je na gospodarskem področju v veliki meri zaprla vse trge in druge zasebne načine ustvarjanja dohodka ter vse bolj kriminalizirala takšne dejavnosti.

Stvari so se v Severni Koreji precej poslabšale po pandemiji covida-19. Severnokorejski voditelj Kim Jong Un je zaprl meje svoje severovzhodne azijske države, da bi preprečil virusu, da vstopi v državo, vendar pa so se vladne omejitve po Türkovih besedah z zmanjšanjem pandemije še povečale, saj so stražarji pooblaščeni, da ustrelijo vsako nepooblaščeno osebo, ki se približa meji, skoraj vsi tujci, vključno z osebjem Združenih narodov, pa še vedno ne smejo vstopiti v državo.

"Na primer, razširjena uporaba prisilnega dela - vključno z delom v političnih zaporniških taboriščih, prisilno uporabo šolskih otrok za pobiranje pridelkov, zahtevo, da družine opravljajo delo in zagotavljajo kvote blaga vladi, ter zaplembo plač delavcev iz tujine - podpira vojaški aparat države in njeno sposobnost izdelave orožja," je pojasnil visoki komisar Združenih narodov za človekove pravice. Z njim se je strinjala tudi Elizabeta Salmón, posebna preiskovalka ZN za človekove pravice v Severni Koreji. "Nekateri ljudje stradajo. Drugi so umrli zaradi kombinacije podhranjenosti, bolezni in pomanjkanja dostopa do zdravstvene oskrbe," je opozorila.

ZDA in Severna Koreja, ki sta se med korejsko vojno v letih 1950-53 spopadli, sta tehnično še vedno v vojni, saj se je ta konflikt končal s premirjem in ne z mirovno pogodbo. Po besedah Salmónove pa se zdaj a zamrznjen konflikt uporablja za upravičevanje nadaljnje militarizacije.

Varnostni svet glede te kritične situacije, ni sprejel nobenih ukrepov, vendar je veleposlanica ZDA Linda Thomas-Greenfield, ki je predsedovala zasedanju, prebrala izjavo v imenu 52 držav, ob njej pa so bili številni veleposlaniki teh držav.

V izjavi je zapisano, da severnokorejska vlada izvaja "kruta dejanja in represijo" doma in v tujini, ki so "neločljivo povezana z orožjem za množično uničevanje in balističnimi izstrelki DLRK, s čimer krši resolucije Varnostnega sveta". Države so pozvale vseh 193 držav članic ZN, naj ozavestijo povezave med stanjem človekovih pravic v Severni Koreji ter mednarodnim mirom in varnostjo, "in od vlade DLRK zahtevajo odgovornost".

Severnokorejski vrh pa seveda ni ostal tiho na te izjave. Obsodili so ameriške načrte za zasedanje sveta kot "nizkotne" in dejali, da so namenjeni le uresničevanju geopolitičnih ambicij Washingtona. Namestnik zunanjega ministra Kim Son Gyong je ZDA označil za "propadajočo" velesilo in dejal, da če se bo svet ukvarjal s človekovimi pravicami katere koli države, bi morale biti ZDA prve, "saj so protiljudski imperij zla, popolnoma pokvarjen zaradi vseh vrst družbenega zla".

Kitajska in Rusija, obe zaveznici Severne Koreje, sta nasprotovali srečanju in trdili, da stanje človekovih pravic v tej državi ne ogroža mednarodnega miru in varnosti.