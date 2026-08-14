Ljudje v paniki skakali v morje in plezali na čolne, bežali celo s pedalini

Požar, ki je zajel območje Omiša, je številne pognal v beg, mnogi so v paniki skakali v morje ali se vzpenjali na čolne ter se tako znašli v izjemno nevarni situaciji, so sporočili s hrvaškega ministrstva za morje. Malo pred polnočjo je zato stekla obsežna reševalna akcija, v kateri so sodelovala vsa razpoložljiva reševalna plovila iz sestava splitske Luške kapitanije in njenih izpostav v Makarski, Milni in Hvaru, dva policijska čolna, hitri čoln obalne straže, plovilo carinske uprave in gumenjak gorske reševalne službe. V reševanje so se vključili tudi številni domačini, pa tudi podjetje z ladjo za prevoz potnikov.

icon-chevron-right 1 6 icon-chevron-right Reševanje z morja Ministrstvo za morje promet in infrastrukturo RH

Reševanje z morja Ministrstvo za morje promet in infrastrukturo RH

Reševanje z morja Ministrstvo za morje promet in infrastrukturo RH

Reševanje z morja Ministrstvo za morje promet in infrastrukturo RH

Reševanje z morja Ministrstvo za morje promet in infrastrukturo RH

Reševanje z morja Ministrstvo za morje promet in infrastrukturo RH











Rešili so najmanj 194 ljudi, končno število še ni znano, med njimi veliko otrok. Številni so bili na morju ali pa na obali ob območju, ki ga je zajel požar, reševali so jih tudi s čolnov. Na Facebook strani Grad Omiš – to smo mi pa je uporabnik objavil celo posnetek ljudi, ki bežijo na pedalinu in na napihljivem čolnu.

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'Nič nas ni moglo pripraviti'

Novinarka RTL Nikolina Radić je vso noč na terenu spremljala dogajanje. Prizore, ki jih je videla, je opisala kot apokaliptične. "Prek družbenih omrežij in portalov so do nas od kolegov s terena prihajali grozljivi posnetki in fotografije. Vendar nas nič ni moglo pripraviti na prizor, ko smo se iz zaledja Omiša, iz smeri Tugare, prek Gate spuščali proti mestu in videli, da gori celoten greben Omiške Dinare," je povedala po poročanju Net.hr. Omiš je bil obkrožen z ognjem, goreli so vsi hribi v okolici, zublji pa so se hitro bližali mestu. Gasilci so se z vsemi možmi borili, da bi zaščitili središče mesta, po katerem je bežalo na stotine ljudi, ki so poskušali priti na varno. Bili so prestrašeni, nekateri tudi panični, je pripovedovala. Videla je poškodovane ljudi, goreče hiše, tragedijo. Kljub težkim razmeram, je poudarila, so nujne službe delovale.

'Plameni so se dvigali 300 metrov visoko'

Prebivalec Omiša Ivan Simičić je z družino v zadnjem trenutku pobegnil pred ognjem, ki je zajel tudi njihovo hišo. Časa, da bi karkoli vzeli s seboj, ni bilo, reševali so življenje, poroča Net.hr. "Gasilci so ob 20. uri sporočili, da je začelo goreti v Lokvi Rogoznici, ki je od Omiša oddaljena približno sedem, osem kilometrov. Plameni so se širili s svetlobno hitrostjo, v samo sedmih minutah so nas dosegli. Območje med nami in Lokvo je bilo v nekaj urah popolnoma opustošeno. Pihala je burja proti zahodu in z vsakim sunkom dvigovala plamene, celo do 300 metrov v zrak. Nikoli, ampak res nikoli, se ne spomnim, da bi se zgodilo kaj takega," je povedal.

icon-chevron-right 1 7 icon-chevron-right Stanje v Omišu po požaru Bobo Pixsell

Stanje v Omišu po požaru Bobo Pixsell

Stanje v Omišu po požaru Bobo Pixsell

Stanje v Omišu po požaru Bobo Pixsell

Stanje v Omišu po požaru Bobo Pixsell

Stanje v Omišu po požaru Bobo Pixsell

Stanje v Omišu po požaru Bobo Pixsell













Zjutraj se je vrnil domov, pričakalo ga je opustošenje. "V Omišu ni več zelenja. Gasilci so še vedno na terenu. Stal sem na balkonu in lahko sem samo jokal," je dejal. "Danes ne gori več, kanaderji so vse pogasili, samo tu in tam se kadi, to sproti sanirajo gasilci, ki so prišli iz cele Hrvaške. Tudi policija je še vedno na nogah, v mestu je kaos. Velik del mesta je pogorel," je še dodal. "Ne morem se spomniti prizora iz kakšnega znanstvenofantastičnega filma, ki bi lahko ponazoril, kaj se je včeraj dogajalo. Edino, kar vidiš, je črnina, črnina in samo črnina. Vse, kar je bilo še včeraj zeleno in čudovito, je danes postalo katastrofa."

Je bil požar podtaknjen?

Goran Lović, lastnik lokala na plaži v Lokvi Rogoznici, v bližini katerega je izbruhnil strahovit požar, ki se je razširil vse do Omiša, je prepričan: ogenj je bil podtaknjen. "V sekundi je zagorelo. Vse se je zgodilo naenkrat, odprt ogenj se je pojavil v gozdu, kjer ni hiš. To je bilo namerno. Kako bi sicer začelo samo od sebe goreti sredi gozda," je razmišljal v pogovoru za Jutarnji list. Ko je zagorelo, ga ni bilo doma, vrnil se je takoj, ko ga je žena poklicala in obvestila o požaru. Nevarnosti navkljub se je odločil ostati, skupaj s someščani so pomagali ščititi hiše.

icon-chevron-right 1 6 icon-chevron-right Požar v Omišu Bobo Pixsell

Požar v Omišu Bobo Pixsell

Požar v Omišu Bobo Pixsell

Požar v Omišu Bobo Pixsell

Požar v Omišu Bobo Pixsell

Požar v Omišu Bobo Pixsell











Znani igralec v peklu požara

Med številnimi, ki jih je požar pregnal iz Lokve Rogoznice, je tudi znani hrvaški igralec Otokar Levaj, poroča Dnevnik.hr. "Ogenj se je začel hitro širiti, umaknili pa smo se, ko je bil že zelo blizu hiše. Na srečo je pri nas glede dreves precej čista situacija, imamo le nekaj oljk in eno mandljevo drevo blizu hiše. Sicer nam je sosed sporočil, da teh dreves zdaj ni več, da pa je hiša v redu, kar je najpomembneje," je dejal. "V miru smo sedeli in pili kavo, ko so nas turisti opozorili, da se na hribu vidi ogenj," pa je povedal njegov sin Marin. Sprva, je dejal, jih ni skrbelo, nato pa so opazili, da se požar hitro širi proti vasi. Pograbili so računalnike, dokumente in denar, oče in žena sta sedla v avto, sam je tekel zapreti železna polkna, da bi tako zaščitil hišo. "Ko sem po minuti, dveh, kolikor sem rabil, da sem zaprl polkna, prišel iz hiše, je okoli mene že padala žerjavica," je pripovedoval. "Vse skupaj je trajalo pet, deset minut, komaj smo se znašli. Hitrost širjenja požara je neopisljiva," je še dodal. Trojica je najprej zbežala v Omiš, ko je tudi tam postalo prenevarno, pa so odšli v Split.

V zbirnem centru v Splitu večinoma tuji turisti