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Ljudje v paniki skakali v morje in plezali na čolne, bežali celo s pedalini

Omiš, 14. 08. 2026 09.03 pred 5 urami 5 min branja 69

Avtor:
D.L.
Reševanje z morja

Požar, ki je zajel območje Omiša, se je širil izjemno hitro. V nekaj minutah se je s hriba približal hišam, številne pa spravil v paničen beg. Mnogi so rešitev videli v morju, nekateri so poskakali v vodo, drugi so plezali na čolne, bežali so celo s pedalinom. Ponoči je zato stekla reševalna akcija, na varno so pomagali najmanj 194 ljudem, med njimi je bilo veliko otrok. Prebivalec Omiša, ki je bežal za življenje, je dejal, da so plameni segali 300 metrov visoko, lastnik lokala, v bližini katerega je zagorelo, pa je prepričan: ogenj je bil podtaknjen.

Požar, ki je zajel območje Omiša, je številne pognal v beg, mnogi so v paniki skakali v morje ali se vzpenjali na čolne ter se tako znašli v izjemno nevarni situaciji, so sporočili s hrvaškega ministrstva za morje.

Malo pred polnočjo je zato stekla obsežna reševalna akcija, v kateri so sodelovala vsa razpoložljiva reševalna plovila iz sestava splitske Luške kapitanije in njenih izpostav v Makarski, Milni in Hvaru, dva policijska čolna, hitri čoln obalne straže, plovilo carinske uprave in gumenjak gorske reševalne službe. V reševanje so se vključili tudi številni domačini, pa tudi podjetje z ladjo za prevoz potnikov.

Rešili so najmanj 194 ljudi, končno število še ni znano, med njimi veliko otrok. Številni so bili na morju ali pa na obali ob območju, ki ga je zajel požar, reševali so jih tudi s čolnov.

Na Facebook strani Grad Omiš – to smo mi pa je uporabnik objavil celo posnetek ljudi, ki bežijo na pedalinu in na napihljivem čolnu. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

'Nič nas ni moglo pripraviti'

Novinarka RTL Nikolina Radić je vso noč na terenu spremljala dogajanje. Prizore, ki jih je videla, je opisala kot apokaliptične. "Prek družbenih omrežij in portalov so do nas od kolegov s terena prihajali grozljivi posnetki in fotografije. Vendar nas nič ni moglo pripraviti na prizor, ko smo se iz zaledja Omiša, iz smeri Tugare, prek Gate spuščali proti mestu in videli, da gori celoten greben Omiške Dinare," je povedala po poročanju Net.hr.

Omiš je bil obkrožen z ognjem, goreli so vsi hribi v okolici, zublji pa so se hitro bližali mestu. Gasilci so se z vsemi možmi borili, da bi zaščitili središče mesta, po katerem je bežalo na stotine ljudi, ki so poskušali priti na varno. Bili so prestrašeni, nekateri tudi panični, je pripovedovala.

Videla je poškodovane ljudi, goreče hiše, tragedijo. Kljub težkim razmeram, je poudarila, so nujne službe delovale.

'Plameni so se dvigali 300 metrov visoko'

Prebivalec Omiša Ivan Simičić je z družino v zadnjem trenutku pobegnil pred ognjem, ki je zajel tudi njihovo hišo. Časa, da bi karkoli vzeli s seboj, ni bilo, reševali so življenje, poroča Net.hr.

"Gasilci so ob 20. uri sporočili, da je začelo goreti v Lokvi Rogoznici, ki je od Omiša oddaljena približno sedem, osem kilometrov. Plameni so se širili s svetlobno hitrostjo, v samo sedmih minutah so nas dosegli. Območje med nami in Lokvo je bilo v nekaj urah popolnoma opustošeno. Pihala je burja proti zahodu in z vsakim sunkom dvigovala plamene, celo do 300 metrov v zrak. Nikoli, ampak res nikoli, se ne spomnim, da bi se zgodilo kaj takega," je povedal.

Zjutraj se je vrnil domov, pričakalo ga je opustošenje. "V Omišu ni več zelenja. Gasilci so še vedno na terenu. Stal sem na balkonu in lahko sem samo jokal," je dejal. "Danes ne gori več, kanaderji so vse pogasili, samo tu in tam se kadi, to sproti sanirajo gasilci, ki so prišli iz cele Hrvaške. Tudi policija je še vedno na nogah, v mestu je kaos. Velik del mesta je pogorel," je še dodal. 

"Ne morem se spomniti prizora iz kakšnega znanstvenofantastičnega filma, ki bi lahko ponazoril, kaj se je včeraj dogajalo. Edino, kar vidiš, je črnina, črnina in samo črnina. Vse, kar je bilo še včeraj zeleno in čudovito, je danes postalo katastrofa."

Je bil požar podtaknjen?

Goran Lović, lastnik lokala na plaži v Lokvi Rogoznici, v bližini katerega je izbruhnil strahovit požar, ki se je razširil vse do Omiša, je prepričan: ogenj je bil podtaknjen. "V sekundi je zagorelo. Vse se je zgodilo naenkrat, odprt ogenj se je pojavil v gozdu, kjer ni hiš. To je bilo namerno. Kako bi sicer začelo samo od sebe goreti sredi gozda," je razmišljal v pogovoru za Jutarnji list.

Ko je zagorelo, ga ni bilo doma, vrnil se je takoj, ko ga je žena poklicala in obvestila o požaru. Nevarnosti navkljub se je odločil ostati, skupaj s someščani so pomagali ščititi hiše.

Znani igralec v peklu požara

Med številnimi, ki jih je požar pregnal iz Lokve Rogoznice, je tudi znani hrvaški igralec Otokar Levaj, poroča Dnevnik.hr.

"Ogenj se je začel hitro širiti, umaknili pa smo se, ko je bil že zelo blizu hiše. Na srečo je pri nas glede dreves precej čista situacija, imamo le nekaj oljk in eno mandljevo drevo blizu hiše. Sicer nam je sosed sporočil, da teh dreves zdaj ni več, da pa je hiša v redu, kar je najpomembneje," je dejal.

"V miru smo sedeli in pili kavo, ko so nas turisti opozorili, da se na hribu vidi ogenj," pa je povedal njegov sin Marin. Sprva, je dejal, jih ni skrbelo, nato pa so opazili, da se požar hitro širi proti vasi. Pograbili so računalnike, dokumente in denar, oče in žena sta sedla v avto, sam je tekel zapreti železna polkna, da bi tako zaščitil hišo. "Ko sem po minuti, dveh, kolikor sem rabil, da sem zaprl polkna, prišel iz hiše, je okoli mene že padala žerjavica," je pripovedoval.

"Vse skupaj je trajalo pet, deset minut, komaj smo se znašli. Hitrost širjenja požara je neopisljiva," je še dodal.

Trojica je najprej zbežala v Omiš, ko je tudi tam postalo prenevarno, pa so odšli v Split.

V zbirnem centru v Splitu večinoma tuji turisti

V zbirni center v dvorani tamkajšnjega Športnega centra Gripe je ponoči prispelo več kot 300 ljudi iz Omiša in okolice, med katerimi je največ tujih turistov. "Prispeli so ponoči. Zagotovili smo jim postelje, odeje, hrano in vodo, lahko se stuširajo, na voljo imajo tudi sanitarije," je po poročanju Net.hr povedal predsednik območnega združenja Rdečega križa Tomislav Gojo.

Vsak ima svojo zgodbo, mnogi ne vedo, kje so njihovi družinski člani in prijatelji, nekateri so ostali brez dokumentov in zdravil, zato smo jih pospremili na nujno medicinsko pomoč, je še dodal.

V centru je sicer na voljo tudi zdravstvena oskrba, tam so tudi policisti.

Skupaj je v zbirne centre v Omišu, Splitu in Makarski ponoči prispelo kar 2000 ljudi. 

požar Omiš Hrvaška reševanje evakuacija

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KOMENTARJI69

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Galaktik111
14. 08. 2026 19.31
Pravi revšeti ste, ker ne znate iti drugam na dopust.
Odgovori
0 0
Galaktik111
14. 08. 2026 19.30
Ste mogoče pomislili, da se vas 9ol4zn1 hočejo domačini rešit?
Odgovori
0 0
Finfer
14. 08. 2026 19.15
Skakali v morje ali so kakali v morje ??
Odgovori
+1
1 0
Kardinal v Kristusu
14. 08. 2026 16.45
Da ne boste spet imeli intervjuja s kakšnimi Slovenci, ki jim je kaj zgorelo... Kot poplave v Karigadorju, kjer je Slovenka jokala, da so "izgubili vse", ko jim je poplavilo luksuzni vikend.
Odgovori
+4
6 2
Kardinal v Kristusu
14. 08. 2026 16.42
Koliko ukrainskih vil, kupljenih z našim denarjem, je zgorelo?
Odgovori
+2
6 4
Kardinal v Kristusu
14. 08. 2026 16.36
Vojska, za katero Hrvaška nameni 5% BDP, pa po večini v kasarnah... Za ta denar bi oni morali biti prvi pri gašenju - zaščiti in obrambi države na vseh področjih.
Odgovori
+7
8 1
Potouceni kramoh
14. 08. 2026 16.36
Ogenj pa zakuri subvencioniran elektro avtomobilček.
Odgovori
+4
5 1
antirepresija
14. 08. 2026 16.23
Meni pa nekaj druga ni jasno, zakaj niso ljudi evakuirali ze prej, zakaj cakati do konca, da potem zacnejo vsi panicariti in zdaj imamo smrtne zrtve? Zakaj so ljudje skakali v morje in bezali na colne? Mogoce cesa ne razumem, ampak verjetno gre tukaj bolj za pozrenost, ces saj bodo gasilci resili, ne bomo si nakopali jeze turistov in so jih pustili tam do konca?
Odgovori
+0
4 4
Rock8
14. 08. 2026 16.31
Ni bilo časa.to je stvar minut pri takem vetru
Odgovori
+0
3 3
Ai101
14. 08. 2026 16.32
V članku piše, da je v semih minutah prešel sedem kilometrov. A si prebral članek?
Odgovori
+2
5 3
antirepresija
14. 08. 2026 17.35
Ai101: In pristojni organi nimajo kadra, da bi to izracunali prej? Torej pri X hitrosti vetra se ogenj siri z Y metri?? Ne me basat no? To lahko mi tukaj zasustramo, ki nismo strokovnjaki. Ampak ce imas 10 km stran pozar in veter, zakaj preventivno ne evakuiras turistov in prebivalcev? Se enkrat mislim, da evakuacije ni bilo, ker niso zeleli "vznemirjati" turistov in tudi domacinov. To je velika napaka. Tvoj vlozek, je amterski.
Odgovori
-1
1 2
antirepresija
14. 08. 2026 17.36
@Rock8: Da ni bilo casa lahko receva midva tukaj na forumu. Pristojni ,strokovnjaki, verjetno pa ja znajo izracunati potenacialno nevarnost in razumejo kako hitro se lahko tak ogenj siri in kaksne posledice lahko ima? Ne vem no! Potem imamo opravka z amaterji, taksnimi kot smo mi tukaj na forumu, ce ne vedo nicesar.
Odgovori
+0
1 1
Lijana
14. 08. 2026 14.26
Mi smo bili že 20 let pred tem na dopustu v Novem Vinodolskem (Crikvenica). Tam se je več dni kadilo s smetišča odpadkov in nič se ni zgodilo.
Odgovori
+2
9 7
zajfa
14. 08. 2026 14.33
Novi Vinodolski je zakon.
Odgovori
-8
5 13
Fourty Six
14. 08. 2026 14.16
V enem filmu pravijo, Lepa sela lepo gore.
Odgovori
+13
25 12
Janez Novak 3
14. 08. 2026 15.04
Nekje sem slišal tudi: Če bi molčal, bi ostal filozof.
Odgovori
+5
10 5
anko46
14. 08. 2026 14.16
Sicer pa tudi ta ki je opisal požar... 300 m visok ogenj in 7 km v 7 min ogenj potoval je malo dosti pretiraval. V 1 min 1 km, to je 17 m / s
Odgovori
+9
15 6
Ricinus
14. 08. 2026 14.24
Če je močan veter ogenj preskakuje lahko tudi po več deset metrov, sploh, če gorijo krošnje iglavcev
Odgovori
+10
14 4
Podlesničar
14. 08. 2026 15.20
V močnem vetru lahko preskakuje lahko po več sto metrov...
Odgovori
+5
5 0
Ramzess
14. 08. 2026 17.25
Namesto točnega navajanja napačno in nepopolno navajanje, če gorijo drevesa potem je ogenj res lahko višje. 7 km v 7 min pa je pretiravnje, brez razlage nekaj govorijo, razen če so pospeševalec polili po tleh.
Odgovori
-1
0 1
anko46
14. 08. 2026 14.11
Hrvaški gasilci so zelo podhranjeni. Njihova oprema je taka kot pri nas pred 30 leti. Toliko denarja obrnejo s turizmom, da binga lahko malo več preusmerili v gasilstvo. Težava je tudi v tem, da so verjetno vsi prostovoljci zasedeni s turizmom in nimajo časa za požare.
Odgovori
+18
25 7
Tufu
14. 08. 2026 15.19
Zato pa gre v vojsko tolk
Odgovori
+4
4 0
Fourty Six
14. 08. 2026 14.10
Kako se je znašel tisti čoln v gozdu?
Odgovori
+12
15 3
polnjenapaprika
14. 08. 2026 14.46
v Omišu je najvišja plima v celem sredozemlju
Odgovori
-2
1 3
ZIPPO
14. 08. 2026 14.55
Noetova barka ?
Odgovori
+4
6 2
Janez Novak 3
14. 08. 2026 15.13
Saj se ni – zašel je.
Odgovori
+1
2 1
gasper111
14. 08. 2026 13.38
Za razvoj požara so potrebni trije elementi, in sicer gorivo, kisik in vir vžiga. Prvih dveh je v naravi v trenutnih razmerah v izobilju, zadnjega pa ponoči, ko ni sonca ni. Požar je tako zagotovo delo človeških rok. Ali je bilo namerno ali ne, pa bo sedaj morala ugotoviti policija.
Odgovori
-6
14 20
kryptix
14. 08. 2026 13.48
Mularija na hribu prižigala đointe
Odgovori
+17
23 6
NIKI 2
14. 08. 2026 13.34
Hvala vsem kateri ste mi poslali minusi in upam da nikoli v življenju ne pridete v slično situacijo ali pa kakšno drugo nesrečo.Če pa že in preživite vi in vaši najdražji se spomnite vaših komentarjev.
Odgovori
-3
22 25
Glavni_Baja 1
14. 08. 2026 13.40
100 ljudi 100 ćudi 😁
Odgovori
-12
7 19
Ricinus
14. 08. 2026 13.40
👍
Odgovori
-5
3 8
šavrin
14. 08. 2026 13.46
vzroki za take požare so lahko različni. Ko sem kampiral v Jelsi na Hvaru, je gorelo na smetiŝču neka kilometrov stran.To so javili odgovornim v kampu in nič od tega.Začela je bihat burja in se je ogenj razširil v bližnji borov gozd in čez nekaj ur vse do kampa, nastala je vsesplošna panika tam se pustl pol kamp opreme ker nisem uspel vsega pravočasno rešit. Mogoče če bi pravočasno ukrepali bi nklo lahko drugače.
Odgovori
+5
10 5
Colgate
14. 08. 2026 13.28
Izgleda res apokalipticno
Odgovori
+1
8 7
Ricinus
14. 08. 2026 13.27
Ne vem kaj je hujša katastrofa, to, kar je doletelo Omiš ali večina spodnjih komentarjev. Kakšna odsotnost vsake empatije, neverjetno.
Odgovori
+19
24 5
Kameleon Kiddo
14. 08. 2026 14.53
Žal je res kar si napisal. Zgled da so nekateri prav obsededeni z nelimi trivialnimi nepomembnimi detajli ki odrazajo pac njihovo interpretacijo dogodka. Kot da ima.vsak svojo resnico in kot da objektivne resnice sploh ni. Taksen obcutek dobiš. Vsak itak o sebi piše.... Za naso civilizacijo pa je tak razvij seveda milo rečeno katastofalen. Sej skupnost je tista ki je vse to zgradila z sodelovanjem komunikacijo dogovarjanjem. Tega pa je ce spremljaš msm algoritem seveda uradno vedno manj. Sram jih bilo. Kot da so pac bili deležni šele sekundarne vzgoje v neki inštituciji
Odgovori
+7
8 1
NIKI 2
14. 08. 2026 13.24
Sram ne je da sem Slovenec ko preberem komentarje recimo a že kaj zaudarja,kaj je to za ena pošast,doma bi naj bili itd. Pa kdo ima sploh 💓 napisat kaj takega.Boljši da zaklenete komentarje .
Odgovori
+2
28 26
FejsBrukica
14. 08. 2026 13.27
Žal imajo tudi psihiatrični bolniki dostop do interneta. Pa volilno pravico pravtako.
Odgovori
+16
27 11
rok1211
14. 08. 2026 13.18
no pa ja..tako hudo pa spet ni bilo, mediji napihujete kot vedno
Odgovori
-4
14 18
Wolfman
14. 08. 2026 13.05
A že kej zaudarja po zažganih laseh in nohtih?
Odgovori
-20
4 24
Fourty Six
14. 08. 2026 14.18
Ja zelo zaudarja, po plastičnih masah.
Odgovori
+10
14 4
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