'Ločitev stoletja': Varal, nekdanji ženi mora plačati 568 milijonov evrov

Po letih sodnih sporov je južnokorejsko prizivno sodišče odločilo, da mora predsednik skupine SK, milijarder Chey Tae-won, svoji nekdanji ženi Roh Soh-yeong plačati približno 568 milijonov evrov. Gre za enega najvišjih zneskov v ločitvenih postopkih na svetu, primer pa so južnokorejski mediji že poimenovali "ločitev stoletja". Roh Soh-yeong je sicer zahtevala še precej več – polovico moževega premoženja, kar bi znašalo skoraj milijardo ameriških dolarjev. Sodišče ji je prisodilo nižji, a še vedno izjemno visok znesek.

Zakon je razpadel po razkritju afere

Chey Tae-won je leta 2015 javno priznal, da ima razmerje z drugo žensko, s katero ima tudi otroka. V odprtem pismu je takrat zapisal, da se je zaljubil in da si želi "čistega zaključka" 27 let trajajočega zakona. Razkritje je močno odmevalo v Južni Koreji, saj je par veljal za enega najuglednejših v državi. Roh Soh-yeong je hči nekdanjega južnokorejskega predsednika Roh Tae-wooja. Njuna poroka leta 1988 v predsedniški palači je bila eden najbolj odmevnih družabnih dogodkov tistega časa.

Roh Soh-yeong FOTO: AP

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Ločitveni postopek je v zadnjih letih postal še precej dražji zaradi izjemne rasti vrednosti skupine SK. Chey Tae-won je namreč predsednik konglomerata SK Group, ki je eden največjih južnokorejskih poslovnih sistemov. Njegovo premoženje je v zadnjih letih močno naraslo predvsem zaradi razcveta umetne inteligence. Ključno vlogo je odigral proizvajalec pomnilniških čipov SK Hynix, eden najpomembnejših dobaviteljev ameriškega tehnološkega velikana Nvidia. Zaradi eksplozivne rasti povpraševanja po čipih za sisteme umetne inteligence je vrednost podjetja močno zrasla, skupaj z njo pa tudi vrednost Cheyjevega premoženja. V določenem obdobju je bilo njegovo premoženje ocenjeno na približno pet milijard ameriških dolarjev. Sodišče sicer pri izračunu na koncu ni upoštevalo poznejše eksplozivne rasti delnice SK Hynix zaradi svetovne evforije okoli umetne inteligence, zato je prisojeni znesek precej nižji od zahtevka njegove nekdanje žene.

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