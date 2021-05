Logar in Kaiser tudi o nuklearki Krško in dokončanju karavanškega predora

Kot je na novinarski konferenci dejal Kaiser, so to bili prijateljski pogovori, usmerjeni v prihodnost. Logar je dejal, da sta Slovenija in Avstrija "partnerski državi s pomembno blagovno in storitveno izmenjavo", pomembni partnerici pa sta tudi Slovenija in avstrijska Koroška, ki imata okoli 600 milijonov blagovne menjave, na avstrijskem Koroškem in avstrijskem Štajerskem pa tudi dela nekaj tisoč Slovencev.

Vodja slovenske diplomacije in deželni glavar avstrijske Koroške sta med drugim govorila tudi o nadaljnjih korakih za izboljšanje položaja koroških Slovencev kot tudi nemško govoreče skupnosti v Sloveniji, kjer je po Kaiserjevih besedah zaznati določen napredek.

Kar zadeva koroške Slovence, je Kaiser obljubil nadaljnja prizadevanja za izboljšanje predvsem na področju izobraževanja od vrtca do univerz ter dvojezične topografije.