Logar potrdil slovensko podporo Natovi politiki odprtih vrat

Ruska agresija v Ukrajini ne pojenja in predstavlja največjo grožnjo evroatlantski varnosti v zadnjih desetletjih, zato Zavezništvo prilagaja svojo odvračalno in obrambno držo. Nova ruska ofenziva na Donbas povzroča še večje človeško trpljenje in gmotno škodo. Slovenija s posredovanjem pomoči Ukrajini podpira njeno pravico do samoobrambe, ki je zapisana tudi v Ustanovni listini Združenih narodov, so sporočili z Ministrstva za zunanje zadeve.

Ministri so na zasedanju opravili pogovore s Finsko in Švedsko glede nacionalnih varnostnih razprav, ki potekajo v obeh državah. Finska in Švedska sta najtesnejši partnerici Nata, ki sta popolnoma interoperabilni z oboroženimi silami Nata. Slovenija je bila vedno podpornica Natove politike odprtih vrat in zagovarja, da ima vsaka država suvereno pravico do suverene zunanje politike in svoje varnostne ureditve.

"Posledično v celoti spoštujemo pravico Finske in Švedske, da sami odločita o zaprosilu za članstvo v Natu. Verjamemo, da morajo Natova vrata ostati odprta za evropske države, ki se želijo pridružiti ter izpolnjujejo pogoje za članstvo," pravijo na ministrstvu.

Na Finskem so se medtem že odločili, da bodo zaprosili za članstvo v Zvezi Nato. Na Švedskem vladajoča stranka medtem še odloča o tem, ali naj sprejme podobno odločitev. Nemčija se je zavzela, da bi državi sprejeli v Nato po hitrem postopku oziroma da ne bi bilo zamud pri ratifikaciji.

Ob dnevu Slovenske vojske je o Natu spregovoril tudi predsednik republike Borut Pahor. Dejal je, da je ob teh nepredvidljivih razmerah z vidika varnosti Slovenije bistveno troje in med drugim izpostavil, da je pomembno, "da smo zanesljiv zaveznik v Zvezi Nato, da se lahko zanesemo na vzajemno pomoč drugih držav zaveznic in da se one lahko zanesejo na našo".