Logar: Covid-19 nas je soočil z vsemi težavami, ki jih moramo rešiti

Po besedah slovenskega zunanjega ministra Anžeta Logarja že sam naslov panela, Razkritje geopolitike postpandemičnega sveta, razkriva, kako je pandemija pokazala naše dojemanje sveta. "Covid-19 je razkril našo resničnost ter nas soočil z vsemi težavami in vprašanji, ki jih moramo rešiti," je dejal po navedbah MZZ. Evropska unija je bila po njegovih besedah slabo pripravljena na pandemijo. Vodja slovenske diplomacije je še izpostavil, da se mora Evropska unija uveljavljati na globalnem prizorišču, prodorna pa mora biti tudi v regionalnem kontekstu, predvsem na Zahodnem Balkanu, ter se zavzel za nadaljnjo vključitev Zahodnega Balkana v Evropsko unijo. "Vprašanja o Zahodnem Balkanu so postala del agende Evropske unije ravno zaradi covida-19 in navzočnosti na tem območju. Čas je, da se odzovemo z odprtim dialogom in dosežemo pomembne mejnike, da bomo iz krize izšli še močnejši," je, kot so sporočili z MZZ, dejal zunanji minister Slovenije. Minister Logar v Dubrovniku Ob robu foruma se je Logar sestal z direktorjem za globalne odnose Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) Andreasom Schaalom. Tema pogovora so bili poleg sodelovanja v času slovenskega predsedovanja Svetu Unije tudi širitev EU in geostrateški izzivi OECD. Na srečanju z generalnim sekretarjem Unije za Sredozemlje Nasserjem Kamelom je zunanji minister prav tako poudaril sodelovanje v času slovenskega predsedovanja Svetu Unije, pa tudi pomen krepitve sodelovanja v Sredozemlju. Anže Logar in Nasser Kamel Generalna sekretarka Sveta Evrope Marija Pejčinović Burić je na panelu dejala, da ni boljšega primera čezmejnega izziva, kot je covid-19. "Videli smo, da je multilateralizem pomemben," je povedala. Poudarila je, da je bilo v pandemiji premalo sodelovanja na multilateralni ravni. Podpredsednica Evropske komisije, pristojna za demokracijo in demografijo, Dubravka Šuica pa je dejala, da virus ni v enaki meri prizadel vseh članic EU. V pandemiji se je po njenih besedah pokazal pomen solidarnosti. Pomen multilateralizma in mednarodnega sodelovanja sta izpostavila tudi zunanja ministrica BiH Bisera Turković in vodja slovaške diplomacije Ivan Korčok. Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell se je ob tem zavzel tudi za sodelovanje s Kitajsko in Rusijo. Obtožil ju je sicer, da cepiva proti covidu-19 izkoriščata za doseganje svojih interesov. "Tega se moramo zavedati in ravnati v skladu s tem," je poudaril. Vpliv Kitajske se po njegovih besedah povečuje po vsem svetu. "Postaja vse bolj vsiljiva, sodelovanje z njo pa postaja vse težje," je dejal Borrell. Dodal je, da je treba s Pekingom sodelovati na številnih področjih in da je gospodarski potencial še vedno zelo velik.