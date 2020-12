Logar z ministroma Hrvaške in Italije o gospodarski coni v Jadranu

Na srečanju je predviden tudi podpis tristranske izjave, v kateri naj bi po navedbah hrvaškega zunanjega ministra med drugim pisalo, da imajo Italija, Hrvaška in Slovenija enako vizijo o Jadranskem morju kot mostu, ki povezuje vse narode in regije ter je tudi vir napredka.

Grlić Radman: Dobri odnosi s Slovenijo so zelo pomembni za Hrvaško

"Glede na to, da gre za tristransko izjavo, upamo, da jo bo tudi Slovenija podpisala," je dejal Grlić Radman v pogovoru za STA v četrtek zvečer, potem ko je v hrvaškem saboru ves dan predstavljal predlog hrvaške vlade o razglasitvi hrvaške izključne gospodarske cone. V njej naj bi med drugim zapisali, da imajo Italija, Hrvaška in Slovenija enako vizijo o Jadranskem morju kot mostu, ki povezuje vse narode in regije, ter je tudi vir napredka. "Ne vem, ali bo Slovenija na koncu imela kakšen pomislek," je dodal.

Menil je, da ni razloga, da bi razglasitev hrvaške izključne gospodarske cone, ki je namenjena zaščiti Jadrana, negativno vplivala na odnose med Slovenijo in Hrvaško. Zagreb in Rim nameravata coni skupaj razglasiti januarja po še enem tristranskem srečanju, na katerem se bodo po ministrovih besedah pogovarjali o prometnih povezavah in izkoriščanju morja.

Grlić Radman je dodal, da je Hrvaška pred objavo svoje namere za razglasitev izključne gospodarske cone, ki naj bi zaščitila Jadran, opravila več telefonskih pogovorov s slovensko stranjo na ravni predsednikov vlad in zunanjih ministrov. "Slovenija je pomembna za Hrvaško in jo želimo imeti kot partnerko v severnem Jadranu," je povedal.

Potrdil je, da je slovenska stran zahtevala več pojasnil o potezi Hrvaške ter da je tudi minister Logar izražal določene dvome. "Menim, da je slovenska stran lahko zadovoljna z našimi pojasnili in pričakujem sodelovanje pri tej temi," je dodal izkušeni hrvaški diplomat, ki je vodenje hrvaške diplomacije prevzel jeseni 2017. Pred tem je bil hrvaški veleposlanik v Berlinu.

Hrvaški minister pojasnjuje, da bodo z razglasitvijo con okrepili zaščito Jadrana, predvsem na področju ribištva in varovanja morskega okolja. Poudaril je, da bo to tudi morje EU ter da bodo slovenski ribiči lahko lovili ribe v hrvaški in italijanski izključni gospodarski coni. "Slovenski ribiči bodo lahko lovili ribe v tem območju, kot so jih tudi do sedaj", je povedal. Novost bo možnost, da bodo hrvaške inšpekcije lahko pregledovale ladje, ki plujejo v hrvaški coni, če bodo ugotovili kršitve pomorskih zakonov, predvsem pa onesnaževanje okolja. Ko gre za slovenske pomisleke, da bi morda lahko prišlo do poostrenega nadzora ladij, ki so namenjene v Luko Koper, je Grlić Radman zagotovil, da za to ni nobenih razlogov. Sicer pa se kaj takega zaenkrat še ni zgodilo, je dodal. "Želimo biti pozitivni. Ne moremo biti mirni, če bo kdo od sosedov nezadovoljen," je dejal. Povedal je, da so o načrtih razglasitve obvestili tudi Bosno in Hercegovino, Črno goro in še nekatere sredozemske države, kot sta Grčija in Francija.

Napovedal je, da se bodo pogovori strokovnjakov o razmejitvi con z Italijo začeli po njihovi skupni razglasitvi. Pričakuje, da bo do dogovora veljala začasna meja v skladu z dogovori med Italijo in nekdanjo Jugoslavijo iz leta 1968. "Ne pričakujemo nobenih problemov s slovenske strani. Ne moremo predvideti odzivov, a bomo do rešitve prišli v pogovorih," je dejal. Je pa pritrdil, da po razglasitvi izključnih gospodarskih con v velikem delu Jadrana ne bo več odprtega morja, kmalu pa ga morda ne bo več niti v Sredozemskemu morju.