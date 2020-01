Logotip ameriških vesoljskih sil sumljivo spominja na Zvezdne steze

Leta 2018 je Mike Pence ameriški podpredsednik Mike Pence napovedal ustanovitev vesoljskih sil kot šeste veje ameriških oboroženih sil. Logotip, ki so ga oblikovali in ga je ponosno predstavil ameriški predsednik na Twitterju, pa močno spominja na insignijo iz Zvezdnih stez. To so seveda hitro opazili oboževalci kultne serije ...

"Amerika bo vedno iskala mir v vesolju, tako kot tudi na Zemlji, vendar zgodovina dokazuje, da mir pride le skozi moč, v vesolju pa bodo vesoljske sile predstavljale to moč ZDA v prihodnjih letih," je leta 2018 ameriški podpredsednik Mike Pencedejal ob predstavitvi načrtov za ustanovitev šeste veje ameriških oboroženih sil.Vesoljske sile so le zaživele decembra lanskega leta. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Včeraj je ameriški predsednik Donald Trump ponosno tvitnil: "Po posvetovanjih z voditelji naše velike vojske, oblikovalci in drugimi vam z veseljem predstavljam novi znak vesoljskih sil Združenih držav, šeste veje naše veličastne vojske!" V središču znaka je videti simbol, ki spominja na puščično ost, okrog njega pa nekaj kroži. Številne oboževalce kultne znanstvenofantastične serije Zvezdne steze pa je to spomnilo na insignijo Zvezdnih flot.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Ob podobnost se je šaljivo obregnil tudi eden izmed zvezdnikov serije George Takei, ki je igral Hikara Sula, in zapisal, da pričakujejo tantieme. Ob tem se je obregnil tudi ob prvo damo Melanio Trump, ki je leta 2016 uporabila kar velik del govora nekdanje prve dame Michelle Obama iz leta 2008, ko je zapisal: "Občutek imam, da je Melania sodelovala pri kopiranju … mislim, dizajniranju tega znaka." Na zabavne komentarje uporabnikov Twitterja so se odzvali tudi pri vesoljskih silah in jih zavrnili: "Simbol delte, osrednji oblikovni element znaka, so ameriške zračne sile uporabljale že leta 1942; uporabljena pa je bila tudi v prvih znakih vesoljskih organizacij zračnih sil iz leta 1961."