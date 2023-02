Lokal: Toast naj bo popečen? To bo stalo dodaten evro

"Nihče mi ni rekel, da imam izbiro - in to me pravzaprav moti bolj kot dodaten evro," pravi nezadovoljna stranka. Ko je račun objavila na Facebooku, je bilo ogorčenje veliko, komentarji pa od "neverjetno" do "popolnoma predrzno". Razpravljalo se je tudi o tem, ali je to sendvič ali toast.

Odzvali so se tudi v lokalu, kjer priznavajo, da se je zgodilo nekaj "napak". "Seveda ne more biti, da gospe ne bi vprašali, ali želi topel ali hladen sendvič. Za to se opravičujemo," so pojasnili.

Zagovarjajo pa doplačilo gretje toasta: "V kuhinji to pomeni dodaten napor. Poleg tega ne uporabljamo stisnjene šunke."

So pa nezadovoljno stranko povabili, naj se vrne, saj jo bodo dobro pogostili.

Zgodba je sicer postala še bolj odmevna kot bi bila sicer, zaradi težav s katerimi se sooča gastronomija. Ne le pri nas, težave so namreč tudi v Avstriji. Od težav z imidžem, pomanjkanjem zaposlenih do naraščajočih stroškov in dejstva, da se zaradi inflacije manj ljudi odloča za obroke izven lastnega gospodinjstva. Mnoge motijo tudi vse bolj obsežni seznami "storitev", ki jih zaračunavajo gostinci - od pogrinjkov do torej gretja hrane.

Kritiki pri severnih sosedih tako tudi na podlagi tega primera menijo, da je čas, da se gostinci zamislijo tudi nad seboj in analizirajo ali morda s svojimi potezami sami ne prispevajo ogromen delež k svojim težavam. Tistih, ki jih je prepričal argument, da si gretje sendviča zasluži dodaten evro oziroma evro in pol, kolikor naj bi bilo navedeno na jedilnem listu, je namreč - zelo malo.