Lokalne volitve na poplavljenih območjih v BiH naslednji teden

Lokalne volitve v Fojnici, Kiseljaku, Konjicu in Kreševu, ki so jih preložili zaradi hudih poplav in plazov, bodo potekale v nedeljo, 20. oktobra. Odločitve o izvedbi volitev v Jablanici, ki je bila v poplavah in plazovih najbolj prizadeta, volilna komisija še ni sprejela, poroča portal Klix.ba.

Drugod po državi so lokalne volitve potekale v nedeljo, največje nacionalne stranke pa so ohranile oblast v večini občin in mest.

Reševalci iz več držav, tudi Slovenije, na območjih, ki so jih minuli teden prizadele katastrofalne poplave in plazovi, nadaljujejo iskanje pogrešanih oseb.