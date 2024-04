Lokalne volitve v Beogradu bodo ponovili, opozicija grozi z bojkotom

Preden je Brnabićeva razpisala nove lokalne volitve v Beogradu, je opozicija s koalicijo Srbija proti nasilju (SPN) na čelu postavila tri zahteve. Zahtevali so ustanovitev neodvisne komisije, ki bo pred ponovljenimi volitvami pregledala volilni imenik, dostop do javnega servisa za vse sodelujoče na volitvah in to, da hkrati z volitvami v Beogradu potekajo tudi lokalne volitve v več kot 80 drugih mestih in občinah, kjer niso potekale že v decembru.

Brnabićeva je po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug že v začetku tedna sporočila, da bo vladajoča koalicija izpolnila dve od treh zahtev. Privolila je v oblikovanje neodvisne komisije in dostopnost javnega servisa, medtem ko je razpis lokalnih volitev v preostalih mestih in občinah zavrnila.