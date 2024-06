Lokalne volitve v Srbiji: domnevno kupovanje glasov in vdor opozicije

Na novosadskem sejmišču so predstavniki opozicije poskušali razbiti stranski vhod v prostore klicnega centra, nato pa so jih iz notranjosti prostorov poškropili z gasilnim aparatom. Po poročanju Net.hr naj bi aktivisti Srbske napredne stranke proti novinarjem, opozicijskim aktivistom in mimoidočim škropili tudi solzivec.

"Poleg aktivistov so v dvorani na sejmu tudi razbojniki, oblečeni v črno, z maskami na obrazu," so po poročanju portala sporočili iz opozicijske koalicije "Združeni za svobodni Novi Sad", ki jo sestavlja 12 strank in gibanj.

Na kraj je prihitelo več patrulj, predstavniki opozicije pa so se s policisti prerekali na glavnem vhodu v stavbo, medtem ko so ljudje iz klicnega centra skupaj s škatlami uspeli zapustiti prostore. Incident je pomemben, saj so po navedbah opozicije v klicnem centru stranke SNS potekale nezakonite dejavnosti.