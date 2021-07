Lokalni politik iz vrst italijanske Lige ustrelil Maročana

Italijanski mediji poročajo, da je 39-letni Maročan pred barom v Vogheri nadlegoval dekle. Mestni svetnik Adriatici, pristojen za varnost, je branil dekle in poklical policijo, nato pa ga je moški napadel. Član Lige je zatrdil, da se je pištola sprožila, ko je padel na tla, poročajo tuje tiskovne agencije.

Maročan, ki je bil ustreljen v prsi, je kasneje podlegel poškodbam. Oblasti so za Adriaticija odredile hišni pripor, tožilstvo pa je sprožilo preiskavo zaradi prekomerne samoobrambe.

Vodja Lige in nekdanji italijanski notranji minister Salvini je stopil v bran mestnemu svetniku. Zatrdil je, da je bil Adriatici žrtev agresije in da je bila obramba legitimna. "Po nesreči je streljal in na žalost ubil tujega državljana," je dodal Salvini, ki je Adriaticija označil za cenjenega odvetnika.