London Berlinu: Dobava raket Taurus ni eskalacija, je pomoč napadeni državi

David Cameron FOTO: AP icon-expand

Dobava raket Taurus Ukrajini ne bo zaostrila nemškega konflikta z Rusijo, vztraja britanski zunanji minister David Cameron. Ponovil je sicer, da o dobavi manevrirnih raket dolgega dosega "na koncu mora odločiti nemška vlada". Vseeno pa se je Cameron lotil argumentacije nemškega kanclerja Olafa Scholza in drugih nasprotnikov odločitve, piše Politico. "Večkrat je bilo rečeno, da če Ukrajini pošljemo protitankovsko orožje, je to stopnjevanje. Ne, ni bilo," je dejal. "Če Ukrajincem daš tanke, je to eskalacija. Ne, ni bila. Če Ukrajincem daš topništvo ali rakete dolgega dosega, je to eskalacija. Ne, ni," meni Cameron in dodaja: "Mislim, da je razlog za to jasen: če je to, kar počnete, pomoč državi, da se brani pred nezakonito in popolnoma neupravičeno agresijo, potem ne bi smelo biti nič, kar bi vas oviralo, da tej državi pomagate, da se upre in povrne svoje ozemlje," Britanski zunanji minister meni, da bi bila eskalacija zgolj situacija, "v kateri bi Nato vojak ubil ruskega vojaka".

Raketa taurus FOTO: Twitter icon-expand

Scholzovo stališče glede raket Taurus je znova postalo vroča tema, potem ko so ruski mediji objavili posnetek pogovora višji častnikov nemškega vojnega letalstva, kako razpravljajo o napadu z raketami na krimski most in prikrivanju nemškega sodelovanja. Med drugim so govorili tudi o prisotnosti britanskih vojakov v Ukrajini, ki koordinirajo napade z raketami Storm Shadow. Britanska vlada se je sicer izognila javnemu kritiziranju Nemčije zaradi uhajanja informacij, čeprav je nekdanji obrambni minister te države Ben Wallace za londonski The Times povedal, da to kaže, da Berlin "ni niti varen niti zanesljiv".