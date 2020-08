London in Bruselj po zadnjem krogu pogajanj o odnosih po brexitu razočarana

"Tisti, ki so upali, da bodo pogajanja hitro napredovala ta teden, so bili razočarani,"je povedal Barnier po sedmem krogu pogajanj. "In na žalost sem tudi jaz razočaran, zaskrbljen in presenečen," je dodal.

Po oceni Barnierja trenutno pravočasne sklenitve dogovora ni na vidiku. "Preprosto ne razumem, zakaj tako zapravljamo dragoceni čas," je povedal.

Frost pa je krivdo za zastoj pri pogajanjih pripisal Evropski uniji, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Po njegovem EU po nepotrebnem otežuje napredek, saj vztraja, da mora London najprej sprejeti pravila EU glede ribolova in konkurence, preden se lahko lotijo naslednjih področij. "Jasno je, da ga ne bo lahko doseči," je dodal o dogovoru.