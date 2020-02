London in Bruselj se bosta 'raztrgala' med pogajanji, pravi francoski zunanji minister

Pogajanja o prihodnjih odnosih med EU in Veliko Britanijo se začnejo prihodnji mesec.

Med vsakoletno varnostno konferenco v Munchenu je francoski zunanji minister Jean-Yves le Drian dejal, da bo Bruselj branil svoje interese med pogajanji, ki se začenjajo prihodnji mesec. "Mislim, da se bomo glede trgovinskih zadev in mehanizmov za prihodnje odnose, o katerih se bomo začeli pogovarjati, raztrgali. Vendar je to del pogajanj, vsakdo bo branil svoje interese," je dejal le Drian, tesen zaveznik predsednika Emmanuela Macrona.

Že pred tem sta tako predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen kot glavni pogajalec Michel Barnier oba izrazila dvom, da bo britanskemu premierju Borisu Johnsonu uspelo doseči razumljiv dogovor do konca leta, ko se izteče prehodno obdobje za brexit.

Evropska unija je večkrat opozorila Veliko Britanijo, da ne more pričakovati, da bo še naprej uživala 'visokokakovosten' dostop do skupnega evropskega trga, če se namerava oddaljiti od evropskih družbenih in okoljskih standardov.

Še posebej naporen boj se bo odvijal glede ribiških pravic, saj EU vztraja, da mora nadaljnji dostop do britanskih voda biti del vsakršnega dogovora. Johnson pa pravi, da bo Velika Britanija delovala kot neodvisna pomorska država, ki bo prevzela nadzor nad lastnimi ribiškimi območji.

Na drugi strani pa trgovci na Severnem Irskem pričakujejo, da bi morala biti EU med trgovinskimi pogajanji "dobrodušna" glede koncesij, kot so ničelne tarife. Visoki stroški in manjša dostopnost bodo namreč najbolj prizadeli prav ta del Združenega kraljestva, če ne bodo sprejeti ukrepi, ki bodo zmanjšali učinke brexita.

Le Drian se je v Münchnu zavzel za tesno sodelovanje na področju varnosti in spomnil na dogovor o okrepitvi obrambnega sodelovanja med Londonom in Parizom iz leta 2010.

Pogajanja o prihodnjih odnosih med EU in Veliko Britanijo po britanskem izstopu iz unije, ki se je zgodil konec januarja, se bodo predvidoma začela v začetku marca. Strani morata dogovor skleniti do konca prehodnega obdobja, ki se bo predvidoma zaključilo konec leta. To obdobje je možno podaljšati za največ dve leti, a britanski premier Boris Johnson trdi, da tega ne bo storil.