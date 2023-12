London Moskvi očita dolgoletne kibernetske napade: 'Splet je novo bojišče'

Združeno kraljestvo Rusijo obtožuje izvajanja kibernetskih napadov s ciljem "spodkopavanja demokracije in zaupanja v politiko". V sporočilu za javnost, ki so ga objavili v četrtek, so navedli, da ruska obveščevalna služba FSB, naslednica KGB, stoji za "vztrajnimi" poskusi vmešavanja v njihove politične procese. Politiki, javni uslužbenci, novinarji, nevladne in druge organizacije civilne družbe so bili v preteklosti tarče kibernetskih operacij ruskih obveščevalnih služb in drugih z njimi povezanih skupin.

Po informacijah britanske vlade so se napadi na poslance dogajali od najmanj leta 2015. Kibernetske napade je po navodilih FSB opravljala skupina Blizzard, znana tudi kot Callisto Group. Uspelo jim je ukrasti nekatere podatke, ki so jih kasneje spravili v javnost, med drugim v povezavi z volitvami leta 2019. Glavna tarča je bila elektronska pošta politikov, javnih uslužbencev, novinarjev in zaposlenih v nevladnih organizacijah.

Vodja britanskega Nacionalnega centra za kibernetsko varnost (NCSC) Lindy Cameron je opozorila, da Združeno kraljestvo ne stori dovolj, da bi se zaščitilo pred kibernetskimi grožnjami.