'Napadalec s kislino', ki je še vedno na begu, naj bi bil z žrtvijo v razmerju

Po poročanju Sky Newsa je sorodnik napadalca razkril, da sta bila Ezedij in žrtev v razmerju in da bi se napadalec predal, če bi bilo treba. Svojci z osumljencem po napadu niso bili v kontaktu, saj so razkrili, da so zanj zaskrbljeni in da želijo ugotoviti, ali je živ ali mrtev.

Žrtve napada so 31-letna ženska in njeni dve hčerki, stari tri in osem let. Policija je sporočila, da se vse tri nahajajo v bolnišnici. Mama in triletnica sta utrpeli poškodbe, ki ju bodo zaznamovale za vse življenje, so pojasnili. V napadu je bilo sicer skupno poškodovanih 12 oseb, med njimi tudi mimoidoči in policisti, ki so žrtvam priskočili na pomoč in pri tem prišli v stik z jedko snovjo.

Vzrok za sredin napad s kislino še ni znan. Po napadu so osumljenca ujele nadzorne kamere v trgovini Tesco na severu Londona, s fotografije pa je razvidno, da je utrpel hude poškodbe obraza.