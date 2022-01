London obtožil Moskvo, da želi v Ukrajini na oblast postaviti proruskega voditelja

Britansko zunanje ministrstvo je v soboto zvečer objavilo, da ima podatke, da namerava ruska vlada v Kijevu na čelo države postaviti proruskega voditelja ter da bi lahko bil potencialni kandidat bivši ukrajinski poslanec Jevgenij Murajev . Dodali so, da so bili nekateri, ki so bili v stiku z ruskimi obveščevalci, "nedavno vključeni v načrte za napad na Ukrajino" . Murajev je izgubil mandat v ukrajinskem parlamentu, ko njegova stranka na volitvah leta 2019 ni uspela preseči petodstotnega praga za vstop v ukrajinski parlament. Je lastnik ukrajinske televizijske postaje Naš, ki si jo regulatorji prizadevajo zapreti že od lani in jo obtožujejo, da predvaja prorusko propagando.

London je poleg Murajeva navedel še štiri ukrajinske politike, to so nekdanja predsednika ukrajinske vlade Mikola Azarov in Sergij Arbuzov, bivši vodja urada predsednika države Andrij Klujev ter nekdanji namestnik sekretarja ukrajinskega nacionalnega sveta za varnost in obrambo Vladimir Sivkovič.

Britansko zunanje ministrstvo sicer ni objavilo drugih podrobnostih o dokazih za svoje trditve. Je pa britanska ministrica za zunanje zadeve Liz Truss dejala, da objavljene informacije osvetljujejo obseg ruskih dejavnosti, katerih namen je podreditev Ukrajine, in so vpogled v način razmišljanja Kremlja.

"Rusija mora umiriti razmere, končati svoje kampanje agresije in dezinformacij ter slediti poti diplomacije," je še pozvala britanska ministrica. V Washingtonu je tiskovna predstavnica ameriškega sveta za nacionalno varnost Emily Horne v odzivu na domnevno rusko zaroto dejala, da je to "zelo zaskrbljujoče". "Ukrajinski narod ima suvereno pravico, da odloča o lastni prihodnosti," je dejala in dodala, da ZDA podpirajo demokratično izvoljene partnerje v Ukrajini. Moskva je trditve Londona zavrnila kot dezinformacije in pozvala London, naj "neha širiti neumnosti". Rusko zunanje ministrstvo je na Twitterju objavilo, da so dezinformacije, ki jih širi britanska vlada, še en znak, da so "članice Nata pod vodstvom anglo-saksonskih narodov tiste, ki stopnjujejo napetosti okoli Ukrajine".

Poveljnik nemške mornarice je odstopil zaradi sporne izjave o Putinu in Krimu

Dodatno napetost pa je povzročil tudi poveljnik nemške mornarice Kay-Achim Schönbach, ki je v soboto odstopil, potem ko je njegova izjava, da si ruski predsednik Vladimir Putin zasluži spoštovanje in da se Krima, ki ga okupira Rusija, "nikoli ne bo vrnilo Ukrajini", prejela ostre kritike z vseh strani.