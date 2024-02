London po smrti Navalnega uvedel sankcije proti upravi zapora

Z britanskega zunanjega ministrstva so sporočili, da je Združeno kraljestvo s tem postalo prva država, ki je uvedla sankcije proti odgovornim za smrt Alekseja Navalnega. Uvedbo sankcij proti Rusiji zaradi smrti Navalnega in vojne v Ukrajini so za petek sicer napovedale tudi ZDA.

Britanski zunanji minister David Cameron je ob objavi sankcij v današnjem sporočilu za javnost izpostavil, da je jasno, da so ruske oblasti videle v Navalnem grožnjo in da so ga večkrat skušale utišati. "Nihče ne sme dvomiti v zatiralsko naravo ruskega sistema," je dejal in dodal, da zato danes uvajajo sankcije proti "najvišjim zaporniškim uradnikom, ki so bili odgovorni za njegovo pridržanje v kazenski koloniji, kjer je preživel zadnje mesece svojega življenja". Zagotovil je tudi, da bodo odgovarjali vsi, ki so odgovorni za brutalno ravnanje z Navalnim.

Britanski premier Rishi Sunak pa je dejal, da Velika Britanija z zveznicami preučuje "vse možnosti, da bi od Rusije in ruskega predsednika Vladimirja Putina zahtevali odgovornost".