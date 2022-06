London v elektronski nadzor migrantov: 'Prosilci za azil ne morejo kar izginiti'

Za ukrep so se odločili po tem, ko je Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) v torek preprečilo polet čarterskega letala za Kigali, na katerem so bili migranti, ki jih je Velika Britanija v skladu z dogovorom z Ruando nameravala poslati v to državo. Tam bi nato imeli možnost zaprositi za azil.

Britansko notranje ministrstvo je sporočilo, da bo 12-mesečni pilotni projekt, ki se je začel v sredo, preizkusil, ali je elektronsko spremljanje učinkovit način za zagotavljanje prostega gibanja tistim, ki v državo prispejo po "nepotrebnih in nevarnih" poteh. Gre zlasti za poti s čolnom prek Rokavskega preliva in potovanje v zadnjih delih tovornjakov.

Nasprotniki projekta so ukrepe že označili za drakonske, a premier Boris Johnson jim odgovarja, da "ljudje ne morejo preprosto izginiti v državo". Dodal je, da je Britanija zelo radodarna in gostoljubna država ter da je na to ponosen. "A ko ljudje k nam prihajajo ilegalno, ko kršijo zakon, je pomembno, da naredimo to razlikovanje," je dejal po vrnitvi iz Kijeva. "To je tisto, kar počnemo z našo politiko v Ruandi. Zagotavljamo, da prosilci za azil ne morejo kar tako izginiti v preostalo državo," je še dodal.

Označene osebe se bodo morale redno in osebno javljati oblastem, zanje bo morda veljala tudi policijska ura ali pa bodo izključene iz določenih krajev, v primeru neupoštevanja pa bodo bodisi vrnjene v pripor ali kazensko preganjane.

Novi podatki so sicer razkrili, da je število ljudi, ki so letos prečkali Rokavski preliv, da bi prišli v Veliko Britanijo, preseglo 11.000. Samo v četrtek je v državo na štirih čolnih prispelo 146 oseb.