London: zagorelo v bližini Elephant in Castle podzemne postaje

V južnem Londonu je okoli druge ure popoldan izbruhnil velik požar. Iz londonske gasilske brigade so sporočili, da se je požar najverjetneje razširil v t. i. železniških lokih na podzemni železnici. V zraku je ogromno kovine in gostega črnega dima, zato gasilci pozivajo k izogibanju območja in k zaprtju stanovanjskih vrat ter oken, prav tako so zaprli nekaj cest v bližini.

Policisti na kraju dogodka so opisali, da gre za "večji incident", in dodali, da bodo zapore cest verjetno ostale še nekaj ur, hkrati pa pojasnili da po prvi oceni dogajanje ni povezano s terorizmom.