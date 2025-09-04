Avtobus zapeljal na pločnik in zbil pešce: 17 poškodovanih

Nesreča se je zgodila ob 8.20 zjutraj po lokalnem času. Na kraj je prispelo več reševalnih in policijskih vozil, ki so priskočila na pomoč poškodovanim.
Fotografije s kraja dogodka prikazujejo razbit sprednji del avtobusa in razbito vetrobransko steklo.
47-letni Emit Suker je za tiskovno agencijo PA povedal, da je bilo na avtobusu približno 15 oziroma 16 ljudi. "Ljudje so kričali, bilo je grozno," je dejal.
Drugi očividec je povedal, da je slišal močan pok. "Prišel sem ven in na tleh je bila ženska, okoli katere se je zbralo več ljudi. Več jih je steklo ven iz stavbe, da bi ji pomagali."
- FOTO: AP
Vzrok nesreče še ni znan. Rosie Trew, vodja oddelka za avtobusne prevoze pri londonskem javnem prometu, je v odzivu pojasnila, da sodelujejo s pristojnimi pri preiskavi dogodka. "Bil je stresen incident za vse vpletene," je dodala.
Policija je medtem pozvala vse očividce, naj ji posredujejo morebitne posnetke nesreče.
