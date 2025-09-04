Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

Avtobus zapeljal na pločnik in zbil pešce: 17 poškodovanih

London, 04. 09. 2025 20.51 | Posodobljeno pred 11 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.S.
Komentarji
1

Na prometni londonski ulici je dvonadstropni avtobus nenadoma zapeljal na pločnik in pri tem zbil več pešcev. Reševalci so 15 ljudi prepeljali v bolnišnico, dva pa so oskrbeli na kraju. Vzrok nesreče še ni znan.

Nesreča se je zgodila ob 8.20 zjutraj po lokalnem času. Na kraj je prispelo več reševalnih in policijskih vozil, ki so priskočila na pomoč poškodovanim. 

Fotografije s kraja dogodka prikazujejo razbit sprednji del avtobusa in razbito vetrobransko steklo. 

47-letni Emit Suker je za tiskovno agencijo PA povedal, da je bilo na avtobusu približno 15 oziroma 16 ljudi. "Ljudje so kričali, bilo je grozno," je dejal. 

Drugi očividec je povedal, da je slišal močan pok. "Prišel sem ven in na tleh je bila ženska, okoli katere se je zbralo več ljudi. Več jih je steklo ven iz stavbe, da bi ji pomagali."

Vzrok nesreče še ni znan. Rosie Trew, vodja oddelka za avtobusne prevoze pri londonskem javnem prometu, je v odzivu pojasnila, da sodelujejo s pristojnimi pri preiskavi dogodka. "Bil je stresen incident za vse vpletene," je dodala.  

Policija je medtem pozvala vse očividce, naj ji posredujejo morebitne posnetke nesreče. 

london avtobus
Naslednji članek

Vučić: 'Nisem bedak, da bi izgubljal čas na Bledu'

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
iziizi
04. 09. 2025 21.03
A JE VOZIL MIGRANT
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1198