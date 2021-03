Londonska policija na vigiliji aretirala štiri osebe: 'Sram naj vas bo!'

Na spominski slovesnoti za Sarah Everard, ki je bila umorjena prejšnji teden, osumljenec za kruto dejanje pa je policist iz Kenta Wayne Couzens, se je zbralo več tisoč ljudi. Shod je sprva potekal mirno, ko pa se ljudje niso želeli raziti, je policija uporabila silo. Scotland Yard je potrdil, da je policija na dogodku prijela štiri osebe, v javnost so pricurljali tudi posnetki aretacij. Vodjo Metropolitanske policije Cressido Dick so že pozvali k odstopu, tudi britanska notranja ministrica je ravnanje policije obsodila: "Njihov odziv se mi ne zdi primeren."

Sinoči se je v parku Clapham Common v južnem delu Londona zbralo več tisoč ljudi, da bi se z vigilijo poklonili ugrabljeni in umorjeni Sarah Everard. Sprva je bilo vse mirno, danes pišejo britanski mediji, a ko je padla noč in so ljudje vztrajali na kraju, kjer je 3. marca izginila 33-letna Everardova, je policija – po mnenju mnogih neupravičeno – uporabila silo. Da je shod v luči epidemije nezakonit, je bil argument britanske policije, ki pa je te dni seveda močno na udaru, saj osumljenec krutega dejanja prihaja prav iz njihovih vrst. "Ne upam domov, strah me je iti peš," je bilo slišati iz množice, ki so jo obkrožili policisti. Nekaj žensk, ki so vztrajale, da se ne želijo raziti, so policisti prijeli, kar je sprožilo dodatno jezo med ljudmi. "Pustite jih na miru!" "Sram naj vas bo!" "Raje aretirajte svoje!" so kričali. Po poročanju portala SkyNews je bila zaradi sinočnjega dogajanja komisarka metropolitanske policije Cressida Dickže pozvana k odstopu. V zgodnjih jutranjih urah so s Scotland Yarda potrdili, da so bile na vigiliji res aretirane štiri osebe "zaradi kršenja javnega reda in miru ter kršenja omejitev v zvezi z epidemijo novega koronavirusa".

icon-expand FOTO: Profimedia icon-chevron-left icon-chevron-right

A na stran ljudi sta se postavila celo londonski župan Sadiq Khan, ki je medijem dejal, da je od Dickove že zahteval natančna pojasnila, pa tudi ministrica za notranje zadeve Priti Patel: "Posnetki sinočnjega dogajanja in ravnanja policije so me resnično vznemirili," je dejala in dodala, da je prav tako zahtevala natančno poročilo s strani Metropolitanske policije, njihova reakcija na vzklikajočo množico pa da se ji ni zdel primeren. Še dlje je šel vodja liberalnih demokratov Ed Davey, ki je v javnem pismu Cressidovi očital, da je policija ravnala "moralno sporno". "Zato vas pozivam, da premislite o tem, kakšno je vaše vodenje ter ali vam milijone žensk v Londonu, ki jih morate varovati in zaščititi, še lahko zaupa," je zapisal Davey.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Spomnimo V okviru obsežne preiskave izginotja 33-letne Sarah Everard so v sredo v gozdu v Kentu našli človeško truplo. V petek so iz Metropolitanske policije potrdili, da gre za truplo pogrešane ženske. Ta je izginila 3. marca zvečer v Londonu, ko se je sama vračala z obiska pri prijateljih. Ugrabitve in umora 33-letnice sumijo 48-letnega policista iz Kenta Wayna Couzensa, ki je od torkove aretacije v priporu. Osumljenec je zaposlen kot uniformiran policist za varovanje diplomatskih objektov, med drugim rezidence in urada predsednika vlade Združenega kraljestva in Westminstrske palače, pa tudi številnih tujih veleposlaništev v Londonu. V času izginotja 33-letnice ni bil več v službi, saj je izmeno končal okoli 20. ure in se je v času Sarahinega izginotja vračal z dela.

"Preiskava se nadaljuje s polno paro in na stotine policistov ves čas dela, zato da čim prej ugotovimo vse okoliščine Sarahinega izginotja in umora," je v petek dejal pomočnik direktorice Metropolitanske policije Nick Ephgrave. Iskalna akcija pogrešane Sarah je potekala ves teden, pri tem so prečesali vsak kotiček na poti od prijateljičine hiše do njenega doma, pregledali so tudi ribnike v bližnjem parku. Po aretaciji policista pa so preiskavo in iskanje usmerili v Kent, kjer so nato tudi našli njeno truplo. Primer je močno razburil britansko javnost, številne ženske pa opozarjajo, da imajo dovolj tega, da se zvečer ne počutijo varne na britanskih ulicah.