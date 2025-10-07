Londonska policija razbila mrežo tatov mobilnih telefonov

Policija je sporočila, da je šlo za doslej največjo akcijo proti članom tolp, ki kradejo mobilne telefone v britanski prestolnici, pri čemer so turisti še posebej izpostavljeni, poročata BBC.

"To je brez dvoma največja operacija te vrste v zgodovini Združenega kraljestva," je dejal tudi londonski župan Sadiq Khan in dodal, da je policija prijela tako vodje tihotapskih tolp kot "ulične roparje in tatove".

Obsežna policijska preiskava, poimenovana Operacija Echosteep, se je začela decembra lani, potem ko je ena od žrtev kraj s storitvijo iskanja izgubljene naprave locirala svoj iPhone v bližini letališča Heathrow. Po preiskavi so v nekem skladišču našli škatlo s približno 1000 ukradenimi mobilnimi telefoni, ki so bili namenjeni v Hongkong.

Po podatkih policije je bilo v Londonu lani skupno ukradenih več kot 80.000 mobilnih telefonov, to število se je v štirih letih skoraj potrojilo. Glavni razlog naj bi bilo naraščajoče povpraševanje po rabljenih telefonih, tako v Veliki Britaniji kot v tujini.