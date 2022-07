Londonski gasilci s posebno kisikovo masko rešili življenje mačke

Maske so del pilotne sheme in jih bodo nosile gasilska vozila v Batterseaju, Paddingtonu, Richmondu in Hammersmithu. Prvič pa so komplet uporabili londonski gasilci v petek, ko so iz hišnega požara rešili dve mači. Življenje ene je rešila prav maska. Policist Nathan Beeby , ki je posredoval na kraju dogodka, je dejal: "Ekipe so opravile odlično delo v zahtevnih razmerah ter se spopadle s hišnim požarom. Nato so se lahko osredotočile še na hišne ljubljenčke, ki so jih rešili iz požara."

Neprofitna organizacija Smokey Paws je londonski gasilski brigadi donirala opremo, zasnovano posebej za hišne ljubljenčke. Kompleti so sestavljeni iz treh velikosti mask, dveh vrvnih vrvic in dveh velikosti nagobčnika. Gasilci so morali pred tem pri reševanju življenj hišnih ljubljenčkov improvizirati, zdaj pa se lahko specializirani komplet uporablja na majhnih živalih, kot so mačke, psi, zajci, kače in celo miši.

Beeby je dejal, da posadka meni, da gre za "odličen kos opreme", je z usposabljanjem, ki so ga vsi opravili, tudi enostaven za uporabo. Dodal je tudi, da je delo z masko hitro, ter poudaril, da so z njo mački uspeli rešiti življenje.

Od leta 2019 so se londonski gasilci udeležili več kot 100 požarov, ki so vključevali pse, mačke in druge hišne ljubljenčke, kot so zajci in hrčki. "Čeprav naše ekipe ne odkrijejo vedno, ali hišni ljubljenčki, ki jih rešijo, preživijo, bo možnost dovajanja kisika prek pravilno nameščene maske v zgodnjih fazah izboljšala možnosti za živali, ki so bile rešene med požari," so sporočili na londonski gasilski brigadi.

O'Neil je medtem poudaril tudi dejstvo, da se je v času pandemije covida-19 vse več ljudi odločilo za posvojitev hišnega ljubljenčka, zaradi česar lahko v prihodnje pričakujejo še več požarov, v katere bodo udeležene tudi živali. Dodal je, da je tudi to razlog, da so se odločili za izboljšanje svojega posredovanja v požarih. "Nova oprema bo našim ekipam omogočila, da živalim varno zagotovijo kisik. Prav tako bodo družinam v travmatični situaciji prinesle kanček upanja in pozitive," je še dejal.