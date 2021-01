Lonely Planet uvrstil pot Juliana Trail med najboljše pohodniške poti

Vse več popotnikov si na svojih potovanjih želi doživetni pristno naravo in stik z domačini. Aktivno preživljanje dopusta je že nekaj let naraščajoči globalni trend. Ljudje svoja potovanja organizirajo v sklopu udeležbe na raznih tekih in maratonih, vse več pa je tudi zanimanja za večdnevne pohodniške poti.

Zato tudi Lonely Planet že nekaj let izbira najboljše pohodniške ture po svetu. Letošnje "epske" poti so razvrstili glede na to, ali gre za klasične daljinske pohodniške poti, nove pohodniške poti, starodavne romarske poti in podobno.

Med najboljše nove pohodniške poti so tako poleg poti Paparoa Track v Novi Zelandiji in Coast Paths v Združenem kraljestvu uvrstili tudi slovensko pot Juliana Trail.

"S krožno potjo okoli Triglavskega narodnega parka, kjer je doma najvišji vrh Slovenije, je 270-kilometrska Juliana Trail urejena tako, da razkaže najbolj razgibano in očarljivo ruralno plat države, pot si utira po Julijskih Alpah, pri čemer se sprehodimo mimo zakotnih vasic in ledeno modrih ledeniških jezer," so na kratko opisali slovensko pohodniško pot.