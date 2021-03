Lopez pred protestom žensk okoli predsedniške palače postavil trimetrske ograje

Kritiki v državi, kjer se je število femicidov oziroma umorov žensk med letoma 2015 in 2020 povečalo za skoraj 130 odstotkov, trdijo, da so visoke ograje le znak apatije mehiškega predsednika do nasilja nad ženskami.

Pred ponedeljkovim mednarodnim dnevom žena so v prestolnici hiteli z zaščito vladnih zgradb in pomembnih spomenikov. Pred letom dni je v središču mesta zaradi premajhne zaščite žensk protestiralo več deset tisoč ljudi.

Predsednik Andres Manuel Lopez Obradorsvojo odločitev zagovarja. "Izogniti se moramo provokacijam oseb, ki želijo samo povzročati škodo. Predstavljajte si, kaj bi se zgodilo, če ne bi poskrbeli za zaščito predsedniške palače. Uničili bi jo," je Lopez odgovoril na kritike.