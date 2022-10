Lopov prijavil krajo telefona, ki ga je v resnici izgubil med ropom

"Sumimo, da je 47-letnik z namenom pridobitve premoženjske koristi prišel do hiše v Zagrebu, na silo odprl okno in vstopil v hišo. Lastnikom je odtujil delovno orodje in povzročil materialno škodo v višini okoli 1500 evrov," so povedali zagrebški policisti.

Moški pa je med ropom hiše izgubil svoj mobilni telefon, zaradi česar je še isti dan odšel na policijsko postajo, kjer je policistom podal lažno prijavo o kraji telefona, poroča Index.hr.