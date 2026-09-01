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Lord Robertson: Kombinacija Trumpa in Putina dala lekcijo Evropejcem

Bled, 01. 09. 2026 10.55 pred 15 minutami 2 min branja 3

Avtor:
STA D.L.
Lord Robertson na BSF

Zveza Nato se bo morala predrugačiti in postati relevantna za trenutne čase, je v razpravi na Blejskem strateškem forumu ocenil nekdanji generalni sekretar zavezništva, Britanec lord Robertson. Evropa je bila po njegovih besedah prisiljena spoznati, da je njena obveznost pri tem večja, kot jo je trenutno pripravljena nositi.

Lord Robertson na BSF
Lord Robertson na BSF
FOTO: BSF

Zveza Nato se je morala dogajanju v svetu – od hladne vojne do vojne na Balkanu in vojne proti terorizmu – prilagajati že v preteklosti. "In mislim, da bo to morala znova storiti v obdobju, ko je vse bolj prisotno tekmovanje v moči, ko Rusija napada suvereno, neodvisno državo," je dejal lord George Robertson, ki se mu zdi nujna večja prožnost, zmogljivost in odločnost.

Lord Robertson je Nato vodil med letoma 1999 in 2003, ko je zavezništvo po terorističnih napadih na ZDA 11. septembra 2001 prvič in edinkrat doslej uveljavilo razglasitev 5. člena Severnoatlantske pogodbe. Ta določa, da se napad na eno od članic zavezništva šteje kot napad na vse.

"Iskreno upam, da sem edina oseba, ki bo kdajkoli razglasila 5. člen, da bomo tako močni in bomo vzpostavili tako dobro odpornost, da ne bo v prihodnosti nihče več prečkal te črte," je v pogovoru z dolgoletnim ameriškim diplomatom Philipom Reekerjem dejal Robertson.

Ocenjuje sicer, da trenutno zlasti v luči vojne v Ukrajini in hibridnih napadov obstaja resnična grožnja miru, varnosti in stabilnosti. Meni, da je treba razbliniti občutek, da problemov ni, sicer bo grožnja iz teoretične postala resnična, za ukrepanje pa bo prepozno.

"Ljudje se morajo zavedati, da je medved na vratih. Je tam in ni daleč od kraja, kjer smo trenutno, in bi zlahka prišel do nas," je dejal.

S tem je povezano večje vlaganje v obrambo držav, zlasti Evrope. "Kombinacija Donalda Trumpa in Vladimirja Putina je Evropejce prisilila v spoznanje, da imajo obveznost, ki je večja od te, ki so jo trenutno pripravljeni nositi," je dejal Robertson.

Meni, da bo cilje glede izdatkov za obrambo treba nujno doseči. Države naj bi do leta 2035 povečale izdatke za obrambo na pet odstotkov BDP. Od tega bi 3,5 odstotka namenile za temeljne obrambne potrebe, 1,5 odstotka pa za druge varnostne potrebe.

Priznava, da gre za ogromno finančno obveznost, in meni, da bi moral Nato ustanoviti poseben svet finančnih ministrov. Ti naj potem ponudijo odgovor, kako bodo izpolnili obljube voditeljev svojih držav.

"Ko boste stali sredi ruševin naših šol in naših bolnišnic in naših domov, boste lahko ponosno povedali, da ste se držali fiskalnih pravil. Takrat bo prepozno," je dejal.

Nato lord Robertson Blejski strateški forum obramba Evropa bsf

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KOMENTARJI3

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The DownFall
01. 09. 2026 11.35
Toliko o tem, starčki iste mentalitete so seveda na isti strani. Kdo že dela vojne po svetu? Rusija in ZDA...
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0 0
Kruti_realizem
01. 09. 2026 11.34
Je pa NATO napadal tudi brez famoznega 5. Clena, a ne lutka Robertson? Banda hinavska, brez kancka morale...lazejo cim zinejo.
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0 0
Yon Dan
01. 09. 2026 11.30
Bravo Trump, Putin. EU satanisti, prodani globoki državi, so nepomembni.
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