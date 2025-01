Prelet nad požganim Los Angelesom

Več kot teden dni po izbruhu obsežnih požarov v Los Angelesu posnetki iz zraka razkrivajo, da bo obnova Kalifornije izjemno težka, dolgotrajna in draga. Praktično celotne soseske bo potrebno začrtati na novo, saj so požari uničili območje, ki je trikrat večje od Manhattna v New Yorku. Los Angeles je sicer že sredi priprav na olimpijske igre, ki jih bo gostil leta 2028, a zdi se, da bodo morali načrte in finance podrediti požarni obnovi.