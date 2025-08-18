Svetli način
Tujina

Los trčil v avtomobil in zadel rusko misico, po tednih zdravljenja je umrla

Moskva, 18. 08. 2025 09.38 | Posodobljeno pred 1 uro

30-letna manekenka, ki je pred leti zastopala Rusijo na tekmovanju za miss Universe, je umrla nekaj tednov po nenavadni nesreči, v kateri je utrpela hude poškodbe možganov.

Nesreča se je zgodila v začetku julija v mestu Ržev na zahodu Rusije. 30-letna Ksenija Aleksandrova in njen mož sta se vozila domov, ko je pred njun avtomobil nenadoma skočil los. 

Žival je razbila vetrobransko steklo in zadela manekenko, ki je sedela na sovoznikovem sedežu."Od trenutka, ko je skočila (žival, op. a.) na cesto, do trčenja je minil delček sekunde. Nisem imel časa, da bi kaj storil," je mož 30-letnice povedal za ruski medij Rossiyskaya Gazeta. 

Kseniya Alexandrova
Kseniya Alexandrova FOTO: Profimedia

Reševalci so nezavestno Aleksandrovo prepeljali v bolnišnico v Moskvi, 12. avgusta, po nekaj tednih zdravljenja, pa je zaradi hudih poškodb umrla. 

Po besedah njenega moža je žival manekenko zadela v glavo, zaradi poškodb pa je bila dlje časa v komi. Ko se je prebudila, ni mogla govoriti."Nekaj dni kasneje je spet padla v komo. Diagnosticirali so ji meningitis, ki se je razvil v resnejše vnetje možganov," je povedal za RIA Novosti. Po številnih zapletih in pojavu sepse je nato pred dnevi doživela zastoj srca. 

Aleksandrova, ki je bila po poklicu psihologinja, je leta 2017 Rusijo zastopala na tekmovanju za Miss Universe. S partnerjem sta se poročila komaj štiri mesece pred usodno nesrečo. 

