Loterijska kroglica, ki je ne bi smelo biti: afera odnesla direktorja

Žreb se je začel kot na vsako drugo nedeljo, prve štiri številke niso kazale na to, da se bo zgodil nemogoč žreb. Prikotalila se je številka 41. V igri, ki šteje od pet do 35. Voditelj je privzdignil obrv, a nadaljeval. Ko je njegova kolegica sporočila še dodatni številki, pa so žrebanje ponovili.

"Vsem igralcem z veljavnimi listi je v ponovitvi žrebanja veljal enak loterijski listič. Sicer pa vsaka od teh iger uporablja kroglice drugačne barve. Igra 5 do 35 uporablja rdeče kroglice. Vendar so, ko so napolnili napravo za igro od 5 do 35, naložili rumene namesto rdečih. Komisija bi to morala nadzirati in v tistem trenutku prekiniti prenos," je pojasnil nekdanji predsednik Državne komisije za igre na srečo Dimitar Terziev.

To sicer ni prvi primer, ko je bila loterija vpletena v sumljive žrebe. Leta 2009 so v dveh zaporednih žrebanjih izvlekli enake številke v igri 6 od 42.

"Žogice so bile v skladu s standardi, je pokazalo uradno poročilo. Ne morem odgovoriti, ali je možno oziroma kako to, da so izvlekli enake kroglice. Matematiki so rekli, da je možno, kljub temu, da je možnih 14 milijonov kombinacij," še pojasnjuje Terziev.

Športna loterija se je za nedeljsko zmešnjavo igralcem sicer takoj opravičila. Kljub vsemu pa bodo direktor loterije, njegova celotna ekipa in ostali odgovorni za zamenjavo odpuščeni, se je odločil bolgarski minister za šport.