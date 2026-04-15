Mačka, ki vsak dan hodi v službo

Loti nikoli ne zamudi in je v službi že zgodaj zjutraj, pravi prodajalka, ki priznava, da so se v trgovini na mačjo prijateljico že povsem navadili. Tudi Loti se je medtem navadila na eno posebno nemško besedo – Feierabend, ki pomeni konec delavnika oziroma prosti čas.

Kot pojasnjuje Jennifer Scheel, uslužbenka trgovine z domačimi izdelki: "Nato gre tja in reče: 'Lotti, FEIERABEND.' Potem gresta skupaj ven in končata dan."

Loti zaradi alarmnega sistema ponoči ne more ostati v trgovini, zato spi v leseni kolibi pred zgradbo. Ob 8. uri zjutraj je že spet na svojem delovnem mestu. Točna, motivirana in zgled vsem sodelavcem. Zato ni presenetljivo, da so jo že večkrat razglasili za uslužbenko meseca.