Roparji v Louvru nad steklene vitrine kar z rezalniki za beton

Pred točno mesecem dni so roparji v manj kot osmih minutah iz muzeja Louvre v Parizu ukradli nakit v vrednosti 88 milijonov evrov. Direktorica muzeja je po dogodku priznala, da je le okoli 40 odstotkov razstavnih prostorov opremljenih z videonadzorom, zato je zdaj napovedala, da bodo v muzej namestili še okoli 100 dodatnih kamer. Roparji pa so za rezanje stekla na vitrinah, kjer je bil shranjen nakit, uporabili rezalnike za beton.

Direktorica muzeja Laurence des Cars je po drzni tatvini priznala, da bodo morali videonadzorni sistem okrepiti. Do konca leta bodo zato namestili okoli 100 novih kamer in dodatne protivlomne sisteme, ki naj bi zagotovili "popolno zaščito okolice muzeja". Delovati naj bi začeli v naslednjih dveh tednih. Po njenih besedah bodo dodatni sistemi vlomilcem preprečili, da bi se sploh približali muzejskemu kompleksu, ki se razprostira na okoli 36 hektarjev, kar vključuje tudi hodnike, pisarne, delavnice in razstavne prostore. Kako bi ti sistemi delovali v praksi, ni pojasnila.

Nad vitrine z električnimi rezalniki za beton

Laurence des Cars je razkrila tudi, da so roparji za rezanje steklenih vitrin uporabili električne rezalnike za beton, zato vitrine tudi niso počile. "Ko smo leta 2019 v galeriji Apollo menjali vitrine, si sploh nismo mogli predstavljati, da bodo roparji uporabili takšno metodo," je priznala in dodala, da so se takrat osredotočili predvsem na možnost, da bi roparji napadli z orožjem v notranjosti muzeja.

Steklena piramida, ki so jo odprli leta 1989, naj bi sprejela približno 4 milijone obiskovalcev na leto. Letos je Louvre obiskalo že več kot 8 milijonov ljudi.