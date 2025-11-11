Lov na civiliste v Sarajevu: v Italiji skušajo priti do dna grozljivemu početju

Tožilci v Milanu so začeli preiskavo o t. i. vikend ostrostrelcih iz Italije. Ti naj bi med vojno v BiH plačevali visoke zneske srbskim silam, da so lahko iz zabave streljali na civiliste v obleganem Sarajevu. Avtor prijave, na podlagi katere so sprožili preiskavo, se v njej sklicuje tudi na slovenski dokumentarec, poročajo italijanski mediji. Med domnevnimi vojnimi turisti so poleg Italijanov omenjeni tudi Američani, Kanadčani in Rusi, obstajal pa naj bi celo cenik. Najdražja tarča naj bi bili otroci, starejše pa naj bi bilo mogoče ubiti zastonj.

Tako imenovani "vikend ostrostrelci", med katerimi naj bi bili predvsem skrajno desni orožarski fanatiki, so se po do zdaj zbranih pričevanjih zbirali v Trstu, nato pa so jih organizirano vozili v hribovita območja okoli Sarajeva.

Tam so ob plačilu visokih zneskov bosanskim Srbom lahko streljali na prebivalce obleganega mesta, je pisanje časnikov Il Giorno in La Repubblica povzela italijanska tiskovna agencija Ansa. Med domnevnimi vojnimi turisti so omenjeni Američani, Kanadčani, Rusi in Italijani, obstajal pa naj bi celo cenik. Otroci naj bi bili najdražja tarča, sledili so moški, nato ženske, starejše pa naj bi bilo mogoče ubiti zastonj.

Tožilstvo v Milanu želi identificirati sodelujoče

V Milanu so zdaj po pisanju omenjenih časnikov sprožili preiskavo, da bi identificirali ljudi, ki so sodelovali v pobojih. Primer, o katerem je julija prvi poročal Il Giornale, vodi tožilec Alessandro Gobbis, zaradi suma umora iz posebej krutih in podlih nagibov.

Obtožbe so za zdaj vložili proti neznanim osebam na podlagi prijave novinarja in pisatelja Ezija Gavazzenija. Pisatelj se v prijavi sklicuje tudi na dokumentarec Sarajevo safari iz leta 2022 slovenskega režiserja Mirana Zupaniča. Dokumentarec predstavlja pričevanja o tem, da se je v Bosni med vojno dogajala prava grozljivka. Petičneži iz tujih držav naj bi prihajali tja samo zato, da bi za zabavo lahko pobijali ljudi. Zupanič je film zgradil okoli pripovedi človeka, ki naj bi dobil priložnost sodelovati v lovu na ljudi, pa tudi na avtentičnih posnetkih ubijanja civilistov v obleganem Sarajevu in izpovedi zakoncev, ki trdita, da je ostrostrelec namerno ubil njuno enoletno hčerko.

Tožilstvo BiH je navedbe iz filma začelo preiskovati pred tremi leti. Kazensko prijavo je že po prvem predvajanju filma neznanim osebam, ki so sejale smrt po Sarajevu, in proti njihovim pomočnikom, vložila tedanja sarajevska županja Benjamina Karić. "Menim, da je prav in moja dolžnost, da se tako odzovem na predstavljena dejstva v dokumentarnem filmu Sarajevo safari režiserja Mirana Zupaniča, po katerem so tujci, lovci na človeške glave, plačevali, da so med obleganjem Sarajeva streljali po nedolžnih civilistih,", je takrat sporočila županja Sarajeva.

Turisti, ki ustrezajo opisom strelcev

O lovu na civiliste v BiH se je sicer šušljalo že pred tem. Med prvimi, ki so o tem govorili javno, je bil italijanski novinar, avtor in soustanovitelj založbe Infinito Edizioni Luca Leone. V svoji knjigi z naslovom The Bastards of Sarajevo, ki je bila prvič objavljena leta 2014, omenja nekatere tuje turiste, ki ustrezajo opisom strelcev iz filma Sarajevo safari.

