Lov na denar v Amsterdamu postal viralna uspešnica

Denar leži povsod, samo pobrati ga je treba. V Amsterdamu prav gotovo. Po ulicah glavnega mesta se namreč odvija pravi lov za gotovino. Začelo se je s petimi, zdaj so po mestu skiti 50 in 100-evrski bankovci, tisti, ki se do njih prebije prvi, jih lahko pospravi v denarnico. Kako se je vse skupaj začelo, kdo nastavlja denar in kaj dobi v zameno, glede na to, da sta prvotna avtorja zamisli o lovu na denar dobila številne posnemovalce.